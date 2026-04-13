Comeback für Erasmus+: 2027 geht es wieder nach Großbritannien

Die Entscheidung sieht vor, dass britische Universitäten und Bildungseinrichtungen ab 2027 wieder offiziell Teil des Netzwerks sind. Zunächst ist die Teilnahme für ein Jahr gesichert, bevor die Regelung in den neuen mehrjährigen Finanzrahmen der EU ab 2028 übergehen soll, so in einer aktuellen Aussendung. Dies soll jedoch noch verhandelt werden. Für SPÖ-Europaabgeordneten und Kultursprecher Hannes Heide ist dies ein Meilenstein für die Chancengleichheit: „Die hohen Studiengebühren und die fehlende Förderung haben den Austausch für viele junge Europäer in den letzten Jahren unmöglich gemacht“. Ab 2027 kann es somit wieder nach London, Edinburgh oder Glasgow gehen.