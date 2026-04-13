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Bild auf 5min.at zeigt eine Tankstelle in Slowenien.
In Slowenien wird wieder an den Spritpreisen gedreht
Slowenien
13/04/2026
Günstiger Sprit

Neue Spritpreise in Slowenien – und das ändert sich außerdem

In Slowenien steht um Mitternacht eine Änderung der Spritpreise an. Gute Nachrichten für die österreichischen Tanktouristen: Der Treibstoff wird noch günstiger. Eine weitere Änderung dürfte wohl viele freuen.

von Manfred Wrussnig Das Foto auf www.5min.at zeigt Manfred Wrussnig, ein erfahrener und langjähriger Journalist bei 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Slowenien bleibt weiter für Sprittouristen interessant: Ab Mitternacht senkt Slowenien wieder die Benzin- und Dieselpreise, dann kostet der Liter Superbenzin 95 1,620 Euro und der Diesel 1,822. Somit senkt sich der Preis beim Diesel um 7,2 Cent und beim Super sind es 3,3 Cent gegenüber den aktuellen Preisen. Die gute Nachricht: „Es gibt auch keine Beschränkungen mehr, es darf wieder jede Menge die benötigt oder verlangt wird, abgegeben werden“, so unser 5 Minuten Mitarbeiter Uroš Zavodnik aus Ravne, nahe an der Grenze zu Bleiburg.

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