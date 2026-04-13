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/ ©pexels
Symbolfoto von 5min.at: Traktor fährt auf der Straße.
Arbeitsunfall in Freistadt endet im Hubschraubereinsatz.
Freistadt/OÖ
13/04/2026
Hubschrauber-Einsatz

Schreck am Hof: Gattin findet Altbauern (91) liegend am Boden

Ein 91-Jähriger verletzte sich bei Arbeiten mit einem Traktor im oberösterreichischen Bezirk Freistadt. Nach einem Sturz wurde er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Ein 91-jähriger Altbauer erlitt am Montag, dem 13. April 2026 bei landwirtschaftlichen Arbeiten im Bezirk Freistadt einen Unfall. Er prallte gegen 11 Uhr mit dem Kopf gegen eine am stehenden Traktor befestigte Frontladerschaufel und fiel danach rückwärts auf den Asphalt. Der Mann wurde danach von seiner 68-Jährigen Gattin am Boden liegend vorgefunden. Er war ansprechbar und orientiert. Nachdem die Gattin die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, wurde der 91-Jährige von der Rettung und dem Notarztteam vor Ort versorgt. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Amstetten geflogen.

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