Arbeiter (40) von Baumstamm eingeklemmt

Der Arbeiter war gerade damit beschäftigt, Baumstämme von einem Krananhänger zu entladen. Dabei kam es zu dem Zwischenfall: „Dabei löste sich ein Baumstamm, fiel auf den Arbeiter und klemmte ihn im Beckenbereich ein“, so die Polizei Vorarlberg in einer Aussendung. Ein Zeuge wurde durch die Hilferufe des Verunfallten auf die Situation aufmerksam. Er reagierte sofort, verständigte die Einsatzkräfte und hob „den Baumstamm mit dem am Anhänger befindlichen Kran“ an, so abschließend. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Arbeiter mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.