Bei Arbeiten im eigenen Garten: 62-Jähriger verletzt sich mit Motorsäge

Gegen 10 Uhr war ein 62-jähriger Österreicher damit beschäftigt, Strauchwerk an einem Hang auf seinem Grundstück zu schneiden. Dabei verlor der Mann den Halt: Laut der Tiroler Polizei „rutschte [er] beim Schneiden von Strauchwerk an einem Hang in seinem Garten aus und schnitt sich mit der verwendeten Motorsäge in den linken Arm.“ Trotz der schweren Schnittverletzung am Arm bewahrte der Verunfallte Ruhe und „setzte selbst einen Notruf ab“. Er wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert.