Sommerurlaub 2026: Hier zieht es die Österreicher hin

Eine aktuelle Analyse des Ferienhaus-Portals Holidu hat die Reisetrends der Österreicher für den kommenden Sommer 2026 untersucht. Die Ergebnisse zeigen eine klare Präferenz der Österreicher.

Das Ranking der meistgesuchten Orte wird von altbekannten Favoriten an der italienischen Adria angeführt. Lignano Sabbiadoro belegt mit einem Durchschnittspreis von 208 Euro pro Nacht den ersten Platz, dicht gefolgt von Bibione mit 204 Euro. Auffällig ist die starke Präsenz kroatischer Destinationen auf der Halbinsel Istrien. Orte wie Medulin, Rovinj, Pula und Umag belegen die Plätze drei bis sechs. Diese Orte punkten vor allem durch ihre gute Erreichbarkeit mit dem Auto von Südösterreich aus sowie durch attraktivere Preise im Vergleich zur italienischen Konkurrenz. Während italienische Top-Destinationen zwischen 204 und 252 Euro pro Nacht kosten, liegen die kroatischen Pendants deutlich günstiger zwischen 153 und 169 Euro.

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Die Top 10 Orte im Überblick: 1. Lignano Sabbiadoro (Italien): 208 € 2. Bibione (Italien): 204 € 3. Medulin (Kroatien): 168 € 4. Lido di Jesolo (Italien): 252 € 5. Rovinj (Kroatien): 169 € 6. Pula (Kroatien): 153 € 7. Caorle (Italien): 213 € 8. Umag (Kroatien): 161 € 9. Barcelona (Spanien): 379 € 10. Malaga (Spanien): 216 €

Überraschungssieg für den Heimaturlaub

Im Vergleich der beliebtesten Urlaubsländer liegt Kroatien insgesamt auf Platz eins. Mit einem Durchschnittspreis von 175 Euro pro Nacht bietet das Land laut Analyse das beste Verhältnis zwischen Preis und Beliebtheit. Die größte Überraschung liefert jedoch Österreich, das sich den zweiten Platz im Länder-Ranking sichert – noch vor klassischen Destinationen wie Italien, Griechenland und Spanien. Obwohl der Heimaturlaub mit durchschnittlich 204 Euro pro Nacht die teuerste Option in den Top 5 darstellt, ist die Nachfrage nach Bergen, Seen und Städtetrip im eigenen Land hoch.