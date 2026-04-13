Großeinsatz in Seefeld: Hotel steht in Flammen

Am 13. April 2026, gegen 19 brach das Feuer aus: Aktuell sind dichter Rauch, mehrere Feuerwehrkräfte und Rettungsautos in Seefeld in Tirol zu sehen. Der Rauch weht weit über den Ort. „Im Ortszentrum der Gemeinde Seefeld ist in einem Hotel ein Großbrand inklusive starker Rauchentwicklung aufgetreten“, warnt das Land Tirol in einer Aussendung.

Zwei Personen leicht verletzt

„Derzeit läuft ein groß angelegter Feuerwehreinsatz unter Beteiligung mehrerer freiwilligen Feuerwehren des Bezirkes Innsbruck Land (Seefeld, Reith bei Seefeld, Leutasch, Telfs, Flaurling, Zirl)“, so die Tiroler Polizei. Nach ersten Informationen sollen zwei Personen leicht verletzt sein. Sie haben einen Verdacht auf Rauchgasvergiftung. „Weil der Brand auf eine angrenzende Kirche überzugreifen drohte, wurde diese vorsorglich evakuiert“, so in der Polizei-Aussendung weiter. „Neben der freiwilligen Feuerwehr stehen die Rettung und die Polizei (mit neun Streifen) im Einsatz“. Laut mehreren Medienberichten soll es sich um einen Brand beim Hotel Klosterbräu handeln. Ersten Informationen zufolge soll der Dachbereich vollständig betroffen sein.

AT-Alert ausgesendet: Fenster und Türen schließen

„Die Gemeinde Seefeld ersucht die Bevölkerung, im Nahbereich alle Fenster, Türen und Dachluken zu schließen“, so in der Aussendung vom Land weiter. „Menschen sollen darüber hinaus das Ortszentrum von Seefeld meiden. Zudem ist die Bevölkerung aufgefordert, im Nahbereich des Einsatzortes Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten“.

©Webcam Tourismusverband Seefeld | Dichter Rauch weht über den Ort. ©Webcam Tourismusverband Seefeld | Zahlreiche Hilfskräfte sind im Einsatz. ©Webcam Tourismusverband Seefeld | Zahlreiche Hilfskräfte sind im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 20:29 Uhr aktualisiert