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Das Bild auf 5min.at zeigt die Festung Hohenwerfen in Salzburg.
Wie wird das Wetter am Dienstag in Österreich?
Österreich
13/04/2026
Wetterprognose

Österreich: Trüber Dienstag mit Regen und Schnee

Österreich erwartet am Dienstag ein überwiegend graues Wetterbild. Von vereinzelten Wolkenlücken abgesehen zeigt sich der Himmel „meist grau in grau“, wobei insbesondere im Westen und Südwesten mit anhaltendem Regen zu rechnen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)

Die Schneefallgrenze variiert je nach Region deutlich und „pendelt von West nach Ost zwischen 1500 und 2400m Seehöhe“. Während die Temperaturen am Morgen zwischen 5 und 11 Grad liegen, klettern sie am Nachmittag auf 9 bis 18 Grad. Besonders mild wird es dabei im Osten des Landes, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Trübe Aussichten in den Bergen

Für Wanderer und Alpinisten bringt der Dienstag wenig Sicht. Die Gipfel können „häufig in Wolken und Nebel geraten“. Im Bergland von Vorarlberg, Tirol und Oberkärnten regnet es zeitweise, wobei oberhalb von etwa 1800 bis 2200 Metern Schneeschauer einzuplanen sind. In den restlichen Gebirgsgruppen behauptet sich zwar oft trockenes Wetter, doch spätestens am Nachmittag sind „übers restliche Bergland verteilt Schauer einzuplanen“. Auf 2000 Metern Seehöhe liegen die Werte zwischen 0 und 4 Grad, während es in 3000 Metern Höhe minus 3 bis minus 4 Grad hat.

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