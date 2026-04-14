Hunderte Einsatzkräfte bei Hotel-Großbrand: Feuerwehrmann verletzt

Gestern brach plötzlich bei einem Hotel in Seefeld ein Brand aus. Rund 300 Einsatzkräfte waren vor Ort. Auch der AT-Alert wurde ausgelöst.

Gestern kam es gegen Abend zu einem Brand bei einem Hotel in Seefeld. Auch heute dauert der Löscheinsatz noch an.

Gestern kam es gegen Abend zu einem Brand bei einem Hotel in Seefeld. Auch heute dauert der Löscheinsatz noch an.

Wie bereits berichtet stieg dichter Rauch über Seefeld auf. Ein Hotel stand in Brand, was einen Großeinsatz auslöste. Auch am heutigen Dienstag dauert der Löscheinsatz noch an, wie die Tiroler Polizei mitteilte.

Großbrand in Tirol: AT-Alert ausgelöst

Gegen 19 Uhr brach das Feuer im Bereich des Dachstuhls aus. Mehrere Freiwillige Feuerwehren darunter Seefeld, Reith bei Seefeld, Leutasch, Telfs, Flaurling, Zirl rückten aus, auch die Polizei und die Rettung waren vor Ort. „Weil der Brand auf eine angrenzende Kirche überzugreifen drohte, wurde diese vorsorglich evakuiert“, so vonseiten der Beamten, welche weiters mitteilen, dass auf Anordnung der Gemeinde-Einsatzleitung Seefeld durch das Landes-Warn- und Lagezentrum Tirol der AT-Alert ausgelöst wurde. Nach ersten Erhebungen erlitten zwei Personen eine Rauchgasvergiftung.

Löscheinsatz dauert noch an

Wie die Polizei am heutigen Dienstagmorgen in einer Aussendung informieren, dauert der Einsatz auch noch heute an. Es sind rund 250 Einsatzkräfte vor Ort. „Ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzenden Gebäude konnte durch die Feuerwehren verhindert werden. Im Zuge des Brandeinsatzes erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen“, heißt es weiter. Gegenüber dem ORF Tirol teilte der Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Reiner heute Früh mit: „Wir haben den Brand soweit unter Kontrolle und sind mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.“

Lokale und Hotels evakuiert

Umliegende Lokale im Zentrum von Seefeld wurden vorsorglich evakuiert, ebenfalls wurden aus zwei naheliegenden Hotels ca. 150 Personen evakuiert und von den Rettungsdiensten in der WM-Halle in Seefeld versorgt, so die Beamten. Wenn der Löscheinsatz abgeschlossen ist, beginnt die Brandursachenermittlung. Neben den freiwilligen Feuerwehren stehen derzeit die Rettung mit zwei Einsatzgruppen und fünf RTW sowie die Polizei mit 15 Streifen im Einsatz.

©Webcam Tourismusverband Seefeld | Gestern brach in einem Hotel ein Feuer aus.

Gemeinde hebt AT-Alert auf

Wie es kurz nach sieben Uhr morgens vonseiten des Landes Tirol heißt, hat die Gemeindeeinsatzleitung von Seefeld entschieden, „den AT-Alert Gefahreninformation aufzuheben.“ Die Handlungsanleitungen gelten damit nicht mehr. Die Löscharbeiten dauern vor Ort immer noch an, es gibt jedoch keine wesentliche Rauchentwicklung mehr, wird abschließend mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 07:24 Uhr aktualisiert