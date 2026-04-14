Eurovision Song Contest 2026: Wer gewinnt laut Wettquoten?

Rund einen Monat vor dem Eurovision Song Contest 2026 zeichnen sich erste Favoriten ab – und die kommen aktuell klar aus dem Norden Europas.

Wettbüros: Finnland klar vorne

Laut Wettquoten liegt Finnland derzeit an der Spitze und gilt als aussichtsreichster Kandidat auf den Sieg. Das Duo rund um Linda Lampenius und Pete Parkkonen wird von Buchmachern mit den höchsten Gewinnchancen gehandelt und führt das Ranking deutlich an. Hinter Finnland folgen mit einigem Abstand weitere Länder wie Frankreich oder Dänemark, die ebenfalls gute Chancen eingeräumt bekommen, jedoch nicht an die Favoritenrolle heranreichen.

Österreich abgeschlagen

Für Österreich sieht die aktuelle Prognose hingegen weniger erfreulich aus: Der heimische Beitrag „Tanzschein“ von Cosmó findet sich in den Wettquoten aktuell nur im hinteren Feld wieder und zählt nicht zu den Top-Favoriten. Der Wettbewerb selbst findet im Mai 2026 in Wien statt – mit Halbfinalshows am 12. und 14. Mai sowie dem großen Finale am 16. Mai. Wichtig dabei: Wettquoten gelten zwar als Stimmungsbarometer und lagen in der Vergangenheit oft richtig, sind aber keine Garantie für den tatsächlichen Ausgang des Song Contests.

Australien bei der Jurywertung vorne

In der aktuellen Einschätzung der Wettanbieter hat Australien derzeit die besten Aussichten auf den Sieg bei der Jurywertung. Dahinter folgen Frankreich und Finnland. Beim Publikums-Televoting zeigt sich ein etwas anderes Bild: Hier wird Finnland aktuell auf Platz drei gesehen – hinter Israel und Griechenland. Für Österreichs Act Cosmó fallen die Prognosen hingegen weiterhin schwach aus: In keiner der Kategorien wird ihm derzeit ein Platz unter den Top 30 zugetraut.