Neue Integrationsregeln in Österreich: 5.000 Euro Strafe oder Haft droht

Die Regierung plant strengere Integrationsregeln mit hohen Strafen. Wer Kurse oder Prüfungen verweigert, soll künftig zahlen oder im Extremfall sogar mit Haft rechnen, konkret können diese bis zu 5.000 Euro hoch sein.

Die Bundesregierung arbeitet an einem umfassenden Gesetzespaket, das die Integration von Asyl- und Schutzberechtigten neu regeln soll. Im Zentrum stehen verpflichtende Maßnahmen und erstmals auch klare Sanktionen bei Verstößen. Auslöser für die Reform sind aktuelle Zahlen: 48.000 arbeitslose Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, dazu jährlich fast 13.000 unentschuldigt abgebrochene Deutsch- und Wertekurse. Aus Sicht der Politik besteht daher dringender Handlungsbedarf.

Verpflichtung statt Freiwilligkeit

Künftig sollen Integrationsmaßnahmen nicht mehr nur als Angebot gelten, sondern als klare Verpflichtung. Dazu zählen insbesondere Deutschkurse, Werte- und Orientierungseinheiten sowie entsprechende Prüfungen. Wer diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, muss laut Gesetzesentwurf mit finanziellen Konsequenzen rechnen. Schon das Versäumen von Terminen oder das Ablehnen grundlegender Integrationsvereinbarungen kann Strafen nach sich ziehen. „Die Freiwilligkeit ist krachend gescheitert“, sagt Integrationsministerin Claudia Bauer in einem Bericht der heute. Integration würde nicht ohne klare Regeln und Konsequenzen funktionieren, ihr Nachsatz.

Hohe Geldstrafen bei Wiederholung

Besonders streng fallen die geplanten Maßnahmen bei wiederholten Verstößen aus. Wer mehrfach Kurse schwänzt oder Prüfungen nicht antritt, muss mit deutlich höheren Geldstrafen rechnen. In schweren Fällen sieht der Entwurf auch Ersatzfreiheitsstrafen vor. Damit soll sichergestellt werden, dass die Teilnahme an Integrationsprogrammen tatsächlich erfolgt und nicht folgenlos verweigert werden kann. Laut Medienberichten drohen Menschen, die nicht zur Integrationsberatung gehen eine Geldstrafe von 250 bis zu 1.500 Euro.

Auch Prüfungen stärker kontrolliert

Neben der Teilnahme rücken auch die Inhalte stärker in den Fokus. Prüfungen sollen verbindlicher und strenger kontrolliert werden. Täuschungsversuche oder wiederholtes Nichterscheinen könnten ebenfalls sanktioniert werden. Zudem sollen auch jene belangt werden, die unrechtmäßig positive Prüfungsbestätigungen ausstellen. Damit will die Regierung Missbrauch verhindern und die Qualität der Integrationsmaßnahmen sichern.

Politische Umsetzung noch unklar

Trotz der klaren Linie ist das Gesetz noch nicht beschlossen. Innerhalb der Regierung laufen weiterhin Abstimmungen, mehrere Reformvorhaben im Sozial- und Integrationsbereich verzögern sich derzeit. Insbesondere bei der Ausgestaltung und Umsetzung gibt es offenbar noch Diskussionsbedarf. Wann die neuen Regeln tatsächlich in Kraft treten, ist daher noch offen. Die geplanten Maßnahmen sorgen bereits jetzt für Diskussionen. Befürworter sehen darin einen notwendigen Schritt, um Integration verbindlicher zu machen. Kritiker warnen hingegen vor möglichen sozialen Folgen und zusätzlichen Belastungen für Betroffene.