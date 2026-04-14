„Blitz-Negativrekord“: So oft hat es in Österreich gekracht

Österreich hat im Jahr 2025 einen historischen Tiefstand bei Blitzeinschlägen erlebt. Laut dem Blitz-Informationsdienst ALDIS/BLIDS wurden im gesamten Bundesgebiet rund 45.000 Wolke-Erde-Blitze registriert, ein Rückgang von 55 Prozent im Vergleich zu 2024. Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen fiel die Bilanz so niedrig aus.

Graz bleibt die Nummer 1

Trotz dieses massiven Einbruchs zeigt sich ein klares Bild: Wenn es in Österreich blitzt, dann besonders häufig in der Steiermark und hier vor allem in Graz. Die steirische Landeshauptstadt erreicht mit 1,23 Einschlägen pro Quadratkilometer die höchste Blitzdichte im Bundesland und bestätigt damit ihre Rolle als regionaler Hotspot. Insgesamt wurden in der Steiermark fast 12.000 Erdblitze registriert, was mehr als ein Viertel aller Einschläge in Österreich ausmacht. Die Blitzdichte liegt hier bei 0,72 Einschlägen pro Quadratkilometer, der höchste Wert im Bundesländervergleich. Innerhalb der Steiermark führt der Bezirk Liezen mit fast 2.000 Blitzen, während hinter Graz die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld (1,19) und Weiz (1,12) folgen.

Extreme Unterschiede: Wien und Kärnten brechen ein

Während Graz vergleichsweise stark bleibt, zeigen andere Regionen massive Einbrüche. Besonders auffällig ist die Entwicklung in Wien: Die Bundeshauptstadt weist zwar eine Blitzdichte von 5,2 Einschlägen pro Quadratkilometer auf, gleichzeitig liegt die Abweichung jedoch bei minus 52 Prozent im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. Noch weniger Blitze gibt es in Kärnten. Dort wurde eine Blitzdichte von 3,2 Einschlägen pro Quadratkilometer gemessen, die Abweichung beträgt sogar minus 71 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark die Gewitteraktivität regional zurückgegangen ist. Am unteren Ende der Skala liegen Orte wie Rust im Burgenland mit lediglich 0,15 Einschlägen pro Quadratkilometer. Auch Krems an der Donau und Tulln zählen zu den blitzärmsten Regionen Österreichs.

Sommer mit Einbruch: August nahezu ohne Blitze

Ein Blick auf den Jahresverlauf zeigt, wie außergewöhnlich die Entwicklung war. Der Juni brachte mit 358.000 Entladungen noch einen Wert im Bereich des langjährigen Durchschnitts. Doch danach folgte ein massiver Einbruch, ausgerechnet in der sonst stärksten Gewitterphase des Jahres. Im Juli wurden nur 209.000 Blitze registriert, ein Rückgang von über 50 Prozent. Im August verschärfte sich die Situation weiter: Mit lediglich 103.000 Entladungen lag das Minus bei rund 70 Prozent. Ein ähnlich schwacher August wurde zuletzt nur im Jahr 2015 verzeichnet. Besonders eindrucksvoll ist die Entwicklung erneut in Graz und Wien zu beobachten. In der Bundeshauptstadt wurde im gesamten August nur ein einziger Blitz registriert, ein absoluter Ausnahmewert. Üblich sind in diesem Monat rund 1.500 Entladungen. Ein derartiger Totalausfall gilt als beispiellos und unterstreicht die außergewöhnlich schwache Gewittersaison 2025. Auch im internationalen Vergleich bestätigt sich der Trend: Im gesamten DACH-Raum wurden nur 167.000 Erdblitze gezählt, ebenfalls ein historischer Tiefstand. Österreich liegt dabei mit einer Blitzdichte von 0,54 nahezu gleichauf mit der Schweiz (0,53), während Deutschland mit 0,28 Einschlägen pro Quadratkilometer deutlich darunter liegt.