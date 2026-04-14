Spritpreisbremse gekürzt: OMV hat Maßnahme nicht ganz umgesetzt

Eigentlich werden die Österreicher seit Anfang April 2026 zumindest ein wenig vom Staat an den Tankstellen entlastet. Wie nun bekannt wurde, dürfte mit der OMV ein großer und bekannter Player aber nicht ganz mitgemacht haben.

Die OMV soll bei der Spritpreisbremse in Österreich nicht ganz mitgemacht haben.

Die OMV soll bei der Spritpreisbremse in Österreich nicht ganz mitgemacht haben.

Im Rahmen der Spritpreisbremse, die seit Anfang April in Österreich wirkt, wurde einerseits die Mineralölsteuer gesenkt, andererseits mussten die Konzerne auf fünf Cent Gewinn pro Liter verzichten. Mehr zur Maßnahme hier: Spritpreisbremse fix: Tanken wird ab April günstiger. Doch das dürfte wohl nicht jeder gemacht haben, wie nun klar bekannt wurde. Der OMV-Konzern dürfte nämlich einen Teil der Bremse gekürzt und selbst eingestrichen haben.

Weshalb die OMV bei der Diesel-Bremse gekürzt hat

Statt fünf Cent hat man hier scheinbar auf 2,8 Cent beim Diesel gekürzt. Als Grund gibt man selbst eine „Notfallklausel“ an, wonach man „nicht ohne angemessenen Gewinn“ verkaufen muss. Dahinter steckt auch, dass der OMV-Konzern als einziger auch Kraftstoff importieren muss und bei ausländischen Lieferanten kein Abschlag durchgesetzt werden konnte, heißt es im „Ö1 Morgenjournal“. Daher sei das Vorgehen laut dem Konzern zulässig. Die E-Control weiß davon, auch das Wirtschaftsministerium bereitet eine Sonderprüfung vor.

Wie oft müsst ihr tanken? Mehrmals die Woche. Einmal in der Woche. Zwei bis dreimal im Monat Einmal im Monat. Nie, ich gehe zu Fuß / fahre mit den Öffis. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Tankstellen dürfen Preise wieder einmal täglich erhöhen

Übrigens: Da die OMV nicht nur die eigenen Tankstellen beliefert, sind auch andere davon betroffen. Seit Montag, 13. April 2026, dürfen Tankstellen jetzt die Preise übrigens auch wieder einmal täglich (von Montag bis Freitag) zu Mittag erhöhen. In den vergangenen Wochen war das nur am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils um die Mittagszeit möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 08:25 Uhr aktualisiert