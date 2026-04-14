Sturm-Drama in Italien: Zwei Tote nach heftigen Windböen

Nach den sehr warmen Tagen schlug das Wetter in unserem beliebten Nachbarland Italien nun abrupt um. Die unbeständige Wetterlage dürfte auch am heutigen Dienstag anhalten.

Ein Blick in unser Nachbarland: Italien wurde von Sturm und Unwetter heimgesucht. Das Wetter bleibt instabil.

Ein Blick in unser Nachbarland: Italien wurde von Sturm und Unwetter heimgesucht. Das Wetter bleibt instabil.

Nach den sehr warmen Tagen schlägt das Wetter in unserem beliebten Nachbarland Italien nun abrupt um. Die unbeständige Wetterlage dürfte auch am Dienstag anhalten.

Blick ins Nachbarland: Unwetter forderte Todesopfer

Schwere Unwetter haben im Süden von Italien für dramatische Szenen gesorgt. In der Region Apulien kamen zwei Menschen durch starke Windböen ums Leben. Eine 12-jährige Schülerin wurde in der Stadt Bisceglie von einem umstürzenden Baum getroffen und erlag wenig später ihren Verletzungen. Auch in Tarent endete der Sturm tödlich: Ein 38-jähriger Arbeiter wurde von einem umstürzenden Lichtmast erfasst, während er seiner Arbeit nachging.

Extreme Windböen

Die Ursache für die Unglücke sind extreme Windböen, die derzeit über die Region fegen. Einsatzkräfte stehen im Dauereinsatz, Bäume stürzen um und Gegenstände werden durch die Luft geschleudert. Der Verkehr ist ebenfalls betroffen, mehrere Flüge mussten umgeleitet werden und Straßen wurden durch herabfallende Bäume blockiert.

Arbeiter schwer verletzt

Neben den Todesopfern kam es zu weiteren schweren Zwischenfällen. Ein 64-jähriger Arbeiter wurde schwer verletzt, nachdem er von herabfallenden Gegenständen getroffen wurde. Insgesamt verursachte das Unwetter zahlreiche Einsätze der Feuerwehr sowie Schäden an Gebäuden, Infrastruktur und in der Landwirtschaft. Die angespannte Wetterlage wird durch ein Tiefdrucksystem verursacht, das starke Winde in den Süden Italiens bringt. Experten gehen laut rainews.it davon aus, dass sich die Situation nur langsam beruhigen wird und weiterhin mit Regen und Gewittern gerechnet werden muss.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 08:28 Uhr aktualisiert