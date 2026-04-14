Verfolgungsjagd in Wels-Land: 79-Jähriger flüchtet mit 1,5 Promille

Ein alkoholisierter 79-Jähriger lieferte sich in Wels-Land eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei fuhr er sogar auf eine Beamtin zu. Erst eine Straßensperre stoppte den Mann.

Ein 79-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land hat am Montagnachmittag in Wels-Land für einen gefährlichen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 14.30 Uhr entzog sich der Mann einer routinemäßigen Anhaltung und setzte seine Fahrt trotz mehrfacher Aufforderungen fort.

Verfolgungsjagd eskaliert: Lenker fährt auf Polizistin zu

Im Zuge der Nachfahrt kam es zu einer besonders brisanten Situation: Der Lenker missachtete erneut die Anhalteversuche und steuerte sein Fahrzeug direkt auf eine einschreitende Polizistin zu. Die Beamtin konnte sich nur durch ein rasches Ausweichmanöver in Sicherheit bringen. Trotz wiederholter Signale, darunter Blaulicht, Folgetonhorn und Lichtzeichen, zeigte sich der 79-Jährige unbeeindruckt. Die Polizei setzte die Verfolgung fort, um den Mann zu stoppen und weitere Gefährdungen zu verhindern. Erst im Gemeindegebiet von Sipbachzell gelang es den Einsatzkräften, die Fahrt zu beenden. Ein Streifenwagen stellte sich quer zur Fahrbahn und errichtete so eine Sperre. Der Lenker konnte schließlich angehalten werden.

1,5 Promille: Festnahme und Spitalseinlieferung

Nach dem Stopp wurde der 79-Jährige vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Kurz darauf klagte der Mann über gesundheitliche Beschwerden. Er wurde vom Rettungsdienst erst versorgt und ins Klinikum Wels gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Die Festnahme wurde in weiterer Folge wieder aufgehoben. Der Lenker wird nun sowohl der Staatsanwaltschaft als auch der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Ihm drohen mehrere verkehrsrechtliche Konsequenzen.