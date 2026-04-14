Amira Aly leidet an Phantomschmerzen: „Sie fehlen mir hier“

Die bekannte TV-Moderatorin Amira Aly war kürzlich in ihrer Kärntner Heimat zu Besuch und verbrachte einige schöne Ostertage. Auch zeigte sie sich mit einer Typveränderung in den sozialen Medien.

Die gebürtige Klagenfurterin reiste über die Osterfeiertage von Köln nach Kärnten. Auch begeisterte sie ihre Instagram-Follower mit einem völlig neuen Haarschnitt. Doch wie Amira Aly verriet, kann sie sich nicht damit anfreunden und klagt auch über Phantomschmerzen.

„Ich glaube wirklich, ich bereue es“

Sie erzählt ganz offen in ihrer Story, dass sie total viele Komplimente bekommt, aber sich dennoch nicht wirklich mit ihrer neuen Frisur anfreunden kann. „Ich glaube wirklich, ich bereue es“, sagt sie etwas bedrückt. Sie teilt mit, dass sie ihre Haare eigentlich nie wirklich lange offen trägt und sie nach einiger Zeit wieder zu einem „Messy Dutt“ bindet. „Aber das sieht total bescheuert aus.“ Augenscheinlich fehlen ihre die langen Haare.

„Egal, es sind nur Haare“

„Ich muss schauen, ob ich mich noch daran gewöhnen werde“, sagt sie und betont: „Egal, es sind nur Haare, die wachsen auch wieder.“ Auch gibt sie noch ein paar Einblicke in ihr Familienleben. Ihre Kinder waren auf Urlaub und solange war die TV-Moderatorin noch nie von ihnen getrennt. Sie erwähnt auch, dass sie die Tage über die Osterferien gezählt hat, bis sie endlich wieder bei ihr sind. Am gestrigen Montag konnte sie ihre Kinder endlich wieder in die Arme schließen.