Dominic Thiem leistet „wichtigen Beitrag“: „War für mich sofort klar…“

Mit der Spende habe der Österreichs ehemaliger Tennisstar Dominic Thiem vor allem die Arbeit des WWF zum Schutz von Stören unterstützt und einen „wichtigen Beitrag zu ihrem Fortbestand“ geleistet. Denn, so der WWF: „Die urzeitlichen Fische bilden die am stärksten gefährdete Tiergruppe der Welt. Auch die in der Donau vorkommenden Störarten sind vom Aussterben bedroht.“

Dominic Thiem: „Liegt mir schon seit Jahren am Herzen“

„Artenschutz liegt mir schon seit Jahren am Herzen. Als ich von der Situation der Störe erfahren habe, war für mich sofort klar, dass ich mich aktiv dafür einsetzen möchte“, so Thiem. Als Hauptbedrohungen für die Störe gelten Verlust des Lebensraumes und der Wanderrouten durch verbaute Flüsse sowie die illegale Jagd auf sie wegen ihres Fleisches und kostbaren Kaviars. Beim WWF freut man sich über die prominente Unterstützung. „Störschutz kann nur durch die Zusammenarbeit vieler Akteure über Grenzen weg gelingen“, weiß WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides.

Thiem hat sich von der Artenschutzarbeit auch selbst ein Bild gemacht, als er das Projekt „LIFE-Boat4Sturgeon“ besucht hat. Geleitet wird dieses von der Universität für Bodenkultur Wien, diese züchtet die seltenen Tiere auf einem eigens umgebauten Schiff nach. Gemeinsam mit unter anderem dem WWF werden sie dann in der Donau ausgewildert, um die Bestände langfristig zu sichern. Thiem bezeichnet das Erlebnis vor Ort als „beeindruckend“. Und: „Projekte wie dieses zeigen, dass wir Verantwortung übernehmen und aktiv dazu beitragen können, ihnen eine Zukunft in ihrem natürlichen Lebensraum zu sichern.“ Um das Projekt nachhaltig zu unterstützen, hat er nun eine Störpatenschaft für eines der Elterntiere übernommen.