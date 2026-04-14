8-Meter Walhai in Kroatien: Urlauber erlebten Gänsehautmoment

Schock-Moment vor der Küste von Pula: Was als entspannte Delfin-Tour begann, wurde am Wochenende für eine Gruppe deutscher Urlauber zum echten Gänsehaut-Erlebnis.

Kroatische Medien sind sich sicher: Es handelt sich um einen Walhai.

Kroatische Medien sind sich sicher: Es handelt sich um einen Walhai.

Plötzlich taucht nämlich ein furchterregendes Meereswesen auf: Ein rund acht Meter langer Walhai, der größte Fisch der Welt.

Hai taucht an Oberen Adria auf

Das Ausflugsboot „Orca“ war gerade auf dem Rückweg, als das gigantische Tier nur eine halbe Seemeile vor der Küste aus dem Wasser auftauchte. Zehn Minuten lang zog der Riese seine Kreise rund ums Boot – zum Greifen nah. DKinder wollten das Tier sogar berühren, Erwachsene zückten sofort ihre Handys, schreibt das kroatische Newsportal tportal.hr.

„In 65 Jahren nicht erlebt“

Skipper Zvonko Halimić konnte es selbst kaum glauben. So eine Begegnung habe er in seinem ganzen Leben noch nie erlebt. Sicherheitshalber stellte er die Motoren ab – das Boot trieb, während der Walhai ruhig vorbeischwamm und Plankton fraß. Nach rund zehn Minuten war der Spuk vorbei. Der Meeres-Riese verschwand wieder in der Tiefe. Zurück bleibt ein Moment, den die Urlauber garantiert nie vergessen werden.