„Nicht selten glauben die Menschen, dass wir im Rettungswagen…

Immer wieder kommt es zu falschen Erwartungen an die Helfer, die zuerst vor Ort sind.

Immer wieder kommt es zu falschen Erwartungen an die Helfer, die zuerst vor Ort sind.

Am heutigen 14. April, dem Tag des Notrufs, rückt die Gewerkschaft vida jene Menschen in den Mittelpunkt, die täglich Leben retten: Rettungs- und Notfallsanitäter. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz – oft unter Zeitdruck und für Menschen in medizinischen und emotionalen Ausnahmezuständen.

Aufgaben werden unterschätzt

Um Aufklärungsarbeit ging es daher in einer Kampagne, die die Gewerkschaft vida zum Tag des Notrufs umgesetzt hat. Die Anforderungen im Rettungsdienst haben sich in den letzten Jahren stark verändert – die Ausbildung jedoch kaum. Moderne medizinische Geräte und steigende Anforderungen im Einsatzalltag verlangen nach neuen Kompetenzen. So wurde etwa der Defibrillator vom Ausnahmegerät zum Standard im Rettungsdienst. „Die technische Entwicklung ist rasant, die Ausbildung aber nicht mitgewachsen. Das passt nicht mehr zusammen“, so Gassner.

Psychisch herausfordernd

Der Beruf im Rettungsdienst ist nicht nur körperlich fordernd, sondern auch psychisch belastend. Besonders Einsätze bei schweren Notfällen oder mit Kindern gehen oft über den Dienst hinaus. Viele Beschäftigte berichten, dass sie Erlebnisse aus dem Einsatz mit nach Hause nehmen. „Wer täglich mit Notfällen konfrontiert ist, braucht auch Möglichkeiten, um das zu verarbeiten. Das ist keine Schwäche, sondern Teil dieses Berufs“, so Gassner. Ein großes Problem im Alltag vieler Einsatzkräfte sind auch Behinderungen im Dienst: fehlende Rettungsgassen, Beschimpfungen oder sogar das Filmen von Einsätzen. „Wenn wir auf dem Weg zum Einsatz behindert werden, geht wertvolle Zeit verloren. Dabei zählt oft jede Minute“, so Gassner.

Falsche Erwartungen

Immer wieder kommt es zu falschen Erwartungen an die Retter. Dabei ist klar geregelt, welche Maßnahmen sie durchführen dürfen – und wo ärztliche Kompetenzen beginnen. Sanitäter leisten Erste Hilfe, stabilisieren Patienten und unterstützen Ärzte. „Nicht selten glauben die Menschen, dass wir im Rettungswagen Operationen durchführen können, aber das übersteigt weit unseren Verantwortungsbereich. Wir brauchen hier klare Kompetenzabgrenzungen und realistische Erwartungen“, betont Gassner.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 10:20 Uhr aktualisiert