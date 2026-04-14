Person verletzt: Rückruf für Wasserkocher-Serie

Betroffen sind die Modelle „Enfinigy Wasserkocher 1,5 Liter“ sowie die Pro-Variante. Laut Hersteller kann es bei den Geräten zu einem schwerwiegenden Problem kommen: Der Griff könnte sich lösen oder im schlimmsten Fall abbrechen. Dadurch besteht die Gefahr, dass heißes Wasser austritt – mit entsprechendem Risiko für Verbrühungen.

„Nicht mehr verwenden“

Tatsächlich wurde bereits ein Vorfall bekannt, bei dem eine Person Verbrennungen zweiten Grades erlitt. Die betroffenen Geräte wurden seit etwa 2020 sowohl im stationären Handel als auch online verkauft. Kunden werden dringend aufgefordert, die Wasserkocher nicht mehr zu verwenden. Stattdessen sollten sie prüfen, ob ihr Gerät vom Rückruf betroffen ist und die Rückgabe über die vorgesehenen Kanäle abwickeln. Eine Rückerstattung des Kaufpreises ist möglich. Der Hersteller reagiert damit auf das potenzielle Sicherheitsrisiko und ruft zur Vorsicht im Umgang mit den Geräten auf. Die Geräte wurden online und stationär verkauft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 10:36 Uhr aktualisiert