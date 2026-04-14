Streik-Chaos bei Lufthansa: Auch Österreich-Flüge betroffen

Ein Streik bei der deutschen Fluglinie Lufthansa sorgt am Dienstag für massive Probleme im Flugverkehr – auch Verbindungen mit Österreich sind betroffen.

Grund für die Ausfälle ist ein Kampf der Pilotengewerkschaft „Vereinigung Cockpit“. Der Streik läuft seit Montag und dauert bis Dienstagabend an. In dieser Zeit werden zahlreiche Flüge gestrichen, vor allem an den wichtigen Drehkreuzen Frankfurt und München. Tausende Passagiere sind betroffen, viele Verbindungen fallen komplett aus oder werden verschoben.

Auswirkungen reichen bis nach Österreich

Auch Flüge von und nach Österreich spüren die Folgen deutlich. Besonders Verbindungen zwischen Wien und deutschen Städten wie Frankfurt oder München sind eingeschränkt, da diese stark vom Lufthansa-Netz abhängen. Bereits in der Vergangenheit mussten bei ähnlichen Streiks mehrere Verbindungen gestrichen werden.

Eurowings teils wieder im Einsatz

Während auch Töchter wie Lufthansa Cargo und CityLine vom Streik betroffen sind, hat sich die Lage bei Eurowings am Dienstag etwas entspannt – hier wurde der Flugbetrieb teilweise wieder aufgenommen. Dennoch bleibt die Gesamtsituation angespannt, da weiterhin viele Flüge ausfallen.

Weitere Streiks angekündigt

Für Reisende könnte es noch dicker kommen: Bereits ab Mittwoch drohen die nächsten Streiks – diesmal beim Kabinenpersonal. Die Tarifverhandlungen gelten als festgefahren, eine schnelle Lösung ist derzeit nicht in Sicht.

Das ist der Grund

Hintergrund des Streiks sind Konflikte rund um Gehälter und Betriebsrenten. Die Gewerkschaft fordert bessere Bedingungen, während das Unternehmen die Forderungen als zu teuer bewertet.

Was Passagiere jetzt tun sollten

Reisende sollten ihren Flugstatus unbedingt vorab online prüfen und genügend Zeit einplanen. Bei Ausfällen werden Tickets meist automatisch umgebucht oder können alternativ erstattet werden.