Ab 15. April: 100.000 Pensionisten dürfen gratis durch ganz Österreich

Eine Aktion der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) startet mit Mittwoch, 15. April 2026. Dabei werden knapp 100.000 Pensionisten je zwei Tickets geschenkt. Was es alles zu beachten gilt, erfahrt ihr hier bei uns.

Rund 100.000 Pensionisten bekommen in Österreich ab 15. April je zwei Tickets von den ÖBB geschenkt.

Rund 100.000 Pensionisten bekommen in Österreich ab 15. April je zwei Tickets von den ÖBB geschenkt.

Zwei Fahrten bekommen rund 100.000 Pensionisten ab 15. April von den ÖBB geschenkt. Betroffen davon sind alle Menschen, die eine Ausgleichszulage zu ihrer Pension beziehen. Die gratis Tickets bekommt man bei einer Beantragung oder Verlängerung der ebenfalls kostenlosen Vorteilscard für diese Personen. Wir haben bereits vor einigen Wochen genau und zuerst darüber berichtet, welche Regelungen genau gelten. Alles dazu auch hier: Gratis-Tickets für 100.000 Pensionisten: Was jetzt genau gilt. Was gilt, könnt ihr auch in der folgenden Infobox nachlesen.

Zusammenfassung: Was es für die gratis ÖBB-Tickets braucht und wer sie bekommt Wer die gratis ÖBB-Tickets bekommt: Pensionisten, die mindestens 65 Jahre alt sind und eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage beziehen

Wie viele: 100.000 Menschen betroffen

Was: zwei gratis Tickets für Fernreisen in Österreich Welche Voraussetzungen für die gratis ÖBB-Tickets sonst noch gelten: Tickets bekommt man bei Verlängerung oder Beantragung der „Vorteilscard Senior Frei“, die ebenfalls gratis ist

Vorteilscard kann nicht vor Ablauf schon verlängert werden

Fahrten müssen innerhalb von Österreich im ÖBB-Netz getätigt werden

Teil der Reise muss mit Fernverkehrszug zurückgelegt werden – also mit Railjet, Eurocity, Intercity, Interregio Voraussetzungen erfüllt? So kommst du zu den Tickets: Aktion gilt von 15. April 2026 bis 15. April 2027

Tickets gelten ein Jahr ab Beantragung oder Neuausstellung der „Vorteilscard Senior Frei“

Tickets sind nur digital verfügbar, können aber auch an den ÖBB-Schaltern eingelöst werden, ein Kundenkonto ist nicht zwingend notwendig

Fährst du gerne mit dem Zug? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Was Österreicher von gratis-Tickets für 100.000 Pensionisten halten

Wir haben nun auch bei den Pensionistenvertretern nachgefragt, was sie davon halten und wie sich auch Betroffene zu dem Thema äußern. Was Österreicher allgemein zu den gratis Tickets zu sagen haben, könnt ihr unter anderem auch hier nachlesen: 200.000 Gratis-Tickets für Pensionisten sorgen für Diskussionen. Das bestätigt auch Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec gegenüber 5 Minuten. Die Reaktionen seien „häufig kritisch“ gewesen. Kritisiert wurde insbesondere, „dass nur Ausgleichszulagenbezieher diese Freifahrtscheine erhalten“. Ebenfalls kritisch geäußert haben sich die Menschen darüber, warum man nicht generell ab 60 Jahren Ermäßigungen von den Verkehrsbetrieben gewährt bekommt.

©Ben Leitner Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec erklärt, dass die Reaktionen „häufig kritisch“ seien.

Das sind die größten Unsicherheiten von Betroffenen

Die Präsidentin des Pensionistenverbands Österreich (PVÖ), Birigit Gerstorfer, weiß auf Nachfrage von 5 Minuten, dass die größte Unsicherheit der Betroffenen nicht jene ist, ob man Anspruch hat, „sondern wie man konkret zu seinem Ticket oder seiner Ermäßigung kommt“. Es sei der Meinung des Pensionistenverbandes nach notwendig, mehr niederschwellige Informationen zu geben. Außerdem fordert man „einfache Verfahren und Untersütztung durch Gemeinden, Sozialberatungen und Senioren*innenorganisationen“.

©PVÖ Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbands Österreich, erklärt die Unsicherheiten der Betroffenen.

„Gute Nachricht für Senioren und Seniorinnen“

Generell sei die Maßnahme „eine gute Nachricht für Senioren und Seniorinnen, die das 65. Lebensjahr erreicht haben und eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage beziehen“, so Korosec weiter. Denn: „Gerade solche mit geringer Pension sind von der der enormen Teuerung besonders betroffen.“ Als „Schritt in die richtige Richtung“ bezeichnet die Maßnahme PVÖ-Präsidentin Gerstorfer. Gerade Ausgleichszulagenbezieher würden oft unter massivem finanziellen Druck stehen und müssten „sprichwörtlich jeden Euro zweimal umdrehen“. Seitens des PVÖ weist man gegenüber 5 Minuten aber gleichzeitig auch auf mögliche Hürden hin. Gerade ausschließlich digitale Informationswege und Antragsverfahren seien „echte Barrieren“.