Polizei stoppt Lenker ohne Führerschein: Seit 2013 nicht berechtigt

Ein Autofahrer fiel der Polizei auf, weil er sein Fahrzeug ungewöhnlich abstellte. Bereits beim Aussteigen reagierte der 42-Jährige aus dem Bezirk Schärding aggressiv und wirkte stark alkoholisiert.

Bei der anschließenden Kontrolle in Braunau eskalierte die Situation weiter. Der Mann verweigerte die Vorlage seiner Dokumente, zeigte sich unkooperativ und beschimpfte die einschreitenden Polizisten lautstark. Aufgrund seines Verhaltens wurde der 42-Jährige schließlich vorläufig festgenommen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Mehrere schwere Verstöße aufgedeckt

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelte. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren nicht für dieses Auto ausgegeben und es bestand keine gültige Zulassung. Noch schwerer wiegt jedoch: Der Mann ist bereits seit 2013 nicht mehr im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Zusätzlich verweigerte er sowohl einen Alkotest als auch eine klinische Untersuchung mehrfach. Die Festnahme wurde kurze Zeit später wieder aufgehoben. Der 42-Jährige wird nun wegen mehrerer Übertretungen angezeigt.