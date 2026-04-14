SPAR eröffnet fünf Tankstellenshops, gibt ein Versprechen ab

Fünf neue SPAR express-Tankstellenshops eröffnet SPAR gemeinsam mit JET bis Ende Mai in Österreich. Wo die Standorte sein werden, erfahrt ihr hier bei uns.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit einem so starken Partner fünf neue SPAR express-Tankstellenshops umzusetzen“, so SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch. Auch JET-Tankstellen Austria Geschäftsführer Erik Gille erklärt, dass man an den fünf Standorten nun mit SPAR die neuen Wege testen würde. Die Tankstellenshops möchte man an den fünf Teststandorten konsequent weiterentwickeln, Kunden erwartet auf je 80 Quadratmetern ein „sorgfältig abgestimmtes Sortiment von rund 1.500 Artikeln“.

©SPAR / Johannes Brunnbauer So sieht der SPAR express Tankstellenshop aus.

SPAR verspricht bei eigenen Artikeln „selben Preis wie im Supermarkt“

Geöffnet hat man von Montag bis Sonntag – auch an Feiertagen – von mindestens 6 bis 22 Uhr. Neben internationalen Markenartikeln verkauft man auch SPAR-Produkte. Bei diesen verspricht man, dass der selbe Preis wie im Supermarkt gilt. Wo die fünf Teststandorte sein werden, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.