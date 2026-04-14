Polizei rettet jeden Tag mindestens ein Leben

Am 14. April, dem „Tag des Notrufs“, macht Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gemeinsam mit dem Verein PULS auf die Polizei als Lebensretter bei medizinischen Notfällen aufmerksam.

Sie sind mit modernen Defibrillatoren ausgestattet und müssen lebensrettende Reanimationsmaßnahmen beherrschen: Polizisten. Rund um die Uhr sind sie für die Sicherheit im Einsatz. Bei besonders zeitkritischen, lebensbedrohlichen Notfällen, insbesondere dem plötzlichen Herzstillstand, wird die Polizei zur Hilfeleistung mitalarmiert, um lebenswichtige Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu überbrücken.

Über 400 Defi-Einsätze im Vorjahr

Im Jahr 2025 führte die Polizei über 400 dieser Defi-Einsätze durch – mehr als einmal täglich. „Unsere Polizei ist da, wenn Hilfe gebraucht wird. Nicht nur im Kampf gegen die Kriminalität, sondern auch, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten“, sagt Innenminister Gerhard Karner. Bis 2028 sollen sogar über 1.000 dieser Geräte im Einsatz sein, betont indes Bundespolizeidirektor Michael Takacs.

©BMI / Karl Schober Innenminister Gerhard Karner betont: „Unsere Polizei ist da, wenn Hilfe gebraucht wird“.

Rufen – Drücken – Schocken: Die Formel des Überlebens

„Das Geheimnis der Wiederbelebung ist einfach: es geht um sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Laien, die jene Zeit überbrücken, bis die Rettungskräfte eintreffen“, erläutert Präsident des Verein PULS, Harry Kopietz. Bei Herzstillständen zähle zudem jedes rasche Eingreifen und das könne jeder. Darauf soll gerade am Tag des Notrufs aufmerksam gemacht werden.

Überlebensraten durch Trainings deutlich erhöht

Durch Maßnahmen wie Polizei-Reanimationstrainings und die Integrierung der Polizei in die Rettungskette konnten die Überlebensraten beim plötzlichen Herzstillstand in den letzten Jahren deutlich erhöht werden. Darüber hinaus können sich Polizistinnen und Polizisten bei der vom Verein PULS betriebenen Lebensretter-App registrieren, um bei Notfällen in unmittelbarer Nähe auch privat lebensrettende Sofortmaßnahmen zu setzen.

Rund 250 Polizisten bei Lebensretter-App angemeldet

So stehen diese auch außerhalb der Dienstzeiten für lebensrettende Einsätze zur Verfügung. PULS ist eine überparteiliche Plattform mit dem Ziel, Bewusstsein zu schaffen, Wiederbelebung zu unterrichten, und entsprechende Forschung voranzutreiben.