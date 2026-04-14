Wörthersee-Kellner: „Ich fuhr 450 Kilometer – gegen Orban“

Mit breitem Grinsen begrüßte Jozsef „Joci" Bognar (33) Anfang der Woche seine Gäste. Der beliebte Kellner von der Szenebar „Börserl“ in der Veldener Bucht hatte allen Grund für gute Laune, wie er betont.

Denn zuvor war er aus einem bestimmten Anlass in seine ungarische Heimat erfolgreich aufgebrochen…

Er hatte eine Mission

Seine Mission: (Noch-)Staatschef Viktor Orban abwählen! Dafür nahm er sich bei Chefin Selina frei und brauste in Richtung Kaposvar. „Für meine Stimmabgabe bin ich etwa 400 Kilometer gefahren, was auf dem kürzesten Weg rund 4 bis 4,5 Stunden gedauert hat. Zwar hätte ich auch per Briefwahl abstimmen können, aber aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre hielt ich es für sicherer, meine Stimme persönlich abzugeben, um auch nur die geringste Möglichkeit zu vermeiden, dass sie ‚verloren geht'“, erzählt der Wörthersee-Gastronom, der seit zehn Jahren in Österreich lebt, gegenüber 5 Minuten.

„Das war für mich ein entscheidender Grund“

Immer wieder sind die Verhältnisse in Ungarn Diskussion an den heimischen Tresen. Joci selbst ist kein politisch aktiver Mensch, aber diesen Weg musste er auf sich nehmen, sagt er und freute sich über den Erdrutschsieg der Opposition in Ungarn über den langjährigen Staatschef: „Es ist wichtig zu betonen, dass man aktuell noch nicht mit Sicherheit sagen kann, ob Péter Magyar tatsächlich ein besserer Politiker sein wird. Dennoch haben das, was er versprochen hat, und die Art und Weise, wie er die Menschen anspricht, vielen von uns Hoffnung gegeben. Besonders wichtig war für mich sein Versprechen, die frühere Regierung zur Rechenschaft zu ziehen und die Vermögenszuwächse von regierungsnahen Kreisen zu untersuchen – das war für mich ein entscheidender Grund, meine Stimme für ihn abzugeben.“

„Deshalb sehen viele in einem möglichen Wandel eine Chance“

Bognar möchte die Menschen in seinem Umfeld etwas aufklären: „In Ungarn leben die Menschen derzeit in einem System, in dem sowohl das Gesundheitswesen als auch das Bildungssystem ernsthafte Probleme haben. Die Löhne gelten oft nur ‚im Durchschnitt‘ als gut, während ein großer Teil der Gesellschaft täglich um seine Existenz kämpft. Wir – und ich persönlich – sehen große Probleme in der Korruption, im Rassismus sowie in den Skandalen rund um Pädophilie und deren Umgang. In den letzten Jahren ist deutlich sichtbar geworden, dass sich regierungsnahe Personen erheblich bereichert haben, während viele Durchschnittsbürger mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Deshalb sehen viele in einem möglichen Wandel eine Chance für eine stärkere Wirtschaft, mehr Meinungsfreiheit sowie für ein Gesundheits- und Bildungssystem auf europäischem Niveau.“

„Eis endlich gebrochen“

Der Kellner hofft jetzt: „Ich bin der Meinung, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, an dem echte Veränderung möglich ist. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass die Zeit für Erneuerung und Verantwortlichkeit gekommen ist. Meiner Meinung nach ist das Eis endlich gebrochen. Wir müssen von unserem Wahlrecht Gebrauch machen, denn wir können sehr wohl Einfluss auf die Führung unseres Landes nehmen. Wir wollen ein Land auf europäischem Niveau – wettbewerbsfähig und wirklich demokratisch.“

©zVg. Im Gespräch mit 5 Minuten erzählt ein Wörthersee-Kellner von seiner Fahrt nach Ungarn.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 13:46 Uhr aktualisiert