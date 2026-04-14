5-Euro-Mensa-Menü kommt: Doch Studenten sind weiter armutsgefährdet

Günstiger essen, aber kaum genug Geld für die Miete: Das ist die Realität vieler Studierender in Österreich. Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung präsentierte gemeinsam mit der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) die neuesten Zahlen der Sozialerhebung (SOLA). Ein Lichtblick: Das flächendeckende 5-Euro-Mensa-Menü wird eingeführt. „Die Schaffung eines günstigen Mensa-Menüs ist ein gutes Zeichen für alle Studierenden in Österreich. Hier hat sich die Hartnäckigkeit der ÖH klar ausgezahlt“, freut sich Umut Ovat vom ÖH-Vorsitz.

Miete frisst das Budget auf

Doch abseits des Esstischs sieht es anders aus… Die Wohnkosten sind seit 2015 um 51 Prozent gestiegen. Mittlerweile wandern von jedem Zehner im Portemonnaie 4 Euro direkt in die Miete (38 Prozent). Für viele ist das Studium ohne Nebenjob nicht mehr finanzierbar. Laut Erhebung arbeiten Studierende im Schnitt 20,2 Stunden pro Woche. Das Problem: Ab 11 Wochenstunden sinkt der Studienerfolg statistisch messbar, so in einer Aussendung der ÖH.

„Studierendenarmut ist ein Dauerzustand“

Rund 60 Prozent der Studierenden leben mit ihrem Einkommen unter der Armutsgefährdungsgrenze. Die ÖH kritisiert vor allem die sinkende Zahl der Beihilfebezieher. „An einer Erhöhung der Studienbeihilfe und der automatischen Antragstellung führen für uns langfristig kein Weg vorbei“, stellt Viktoria Kudrna (ÖH-Vorsitz) klar. Ihre Kollegin Selina Wienerroither findet noch deutlichere Worte zur sozialen Lage am Campus: „Hinter jedem Witz darüber, dass Studierende sich gegen Monatsende nur mehr Nudeln mit Pesto leisten können, steckt eine harte Realität: Studierendenarmut ist ein Dauerzustand, der zu oft auf die leichte Schulter genommen wird.“

AK-Präsidentin Anderl fordert Reformen

Auch die Arbeiterkammer (AK) sieht das System an der Grenze. Für 71 Prozent der arbeitenden Studierenden ist der Job kein freiwilliges „Hineinschnuppern“ in die Berufswelt, sondern pure Notwendigkeit. AK-Präsidentin Renate Anderl warnt vor den Folgen für jene, die keine Unterstützung vom Elternhaus erhalten: „Studierende, die nicht von ihren Eltern finanziell unterstützt werden, sollten genug Beihilfe erhalten, um ohne Armut leben zu können. Derzeit sind die Beihilfen so niedrig, dass sie für niemanden zum Leben reichen.“

Politik gefordert: Chancengleichheit sicherstellen

Um allen Studierenden faire Bildungsbedingungen zu ermöglichen, braucht es mehrere Maßnahmen, heißt es in der Aussendung der AK: leistbares Wohnen, bessere Studienförderung und Rahmenbedingungen, faire Entlohnung von Teilzeitarbeit, bessere Vereinbarkeit von Studium und Erwerbsarbeit. Von den Universitäten fordert die AK, die Studienbedingungen für alle zu verbessern und zu flexibilisieren, um faire Chancen zu schaffen. Hier geht es zu einer Petition für mehr Respekt für Teilzeit.

Die harten Zahlen der SOLA 2025: Erwerbsdruck: 68 Prozent der Studierenden sind erwerbstätig.

Bildungsvererbung: Nur 54 Prozent sind „First-Generation-Students“ – der Bildungsstand der Eltern bleibt entscheidend.

Psychische Gesundheit: 46 Prozent berichten von einem (stark) eingeschränkten Wohlbefinden.

Teuerung: Die Lebenshaltungskosten stiegen allein von 2023 auf 2025 um 6 Prozent.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 14:38 Uhr aktualisiert