Kind (6) in Tirol von Auto erfasst – verletzt

Am 14. April 2026 gegen 11.45 Uhr in Innsbruck-Pradl (Tirol): Ein 86-jähriger Österreicher war mit seinem Auto in Schrittgeschwindigkeit unterwegs, als ein 6-jähriger Junge plötzlich die Straße betrat. Das Kind wollte zu seiner Mutter auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelangen, heißt es von der Tiroler Polizei. Dabei kam es zu der Kollision. Der Junge wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Der 86-jährige Fahrer sowie seine Beifahrerin (76) blieben bei dem Vorfall unverletzt.