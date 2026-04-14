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/ ©Nicholas Lim/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt einen Bauarbeiter auf einer Baustelle gehen.
38-Jähriger wurde bei Baustellenunfall in Rohrbach verletzt.
Rohrbach/OÖ
14/04/2026
Arbeitsunfall

Fataler Fehltritt wurde Oberösterreicher (38) zum Verhängnis

Ein Arbeitsunfall im Bezirk Rohrbach (Oberösterreich) endete für einen 38-Jährigen mit Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann stürzte beim Arbeiten an einem Dachstuhl mehrere Meter in die Tiefe.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)

Zu einem Arbeitsunfall kam es am 14. April 2026 gegen 9.10 Uhr im Bezirk Rohrbach. „Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Rohrbach wollte Teile eines Dachstuhls an einen Kranwagen hängen, dabei dürfte er, beim rückwärts Zurücksteigen auf die Geschoßdecke, übersehen haben, dass die Decke in diesem Bereich abgestuft war. Er stieg ins Leere und fiel in weiterer Folge auf die Geschoßdecke“, berichtet die Polizei. Die anwesenden Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe und verständigten umgehend die Rettung. Durch den Unfall erlitt der 38-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Der Verletzte wurde im Anschluss ins Klinikum gebracht.

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