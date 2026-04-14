Autofahrer aufgepasst: Am Wochenende sind lange Staus vorprogrammiert

Das kommende Wochenende wird laut ARBÖ vor allem in Wien und Salzburg verkehrsintensiv - Grund sind der Vienna City Marathon und die Erotikmesse.

Die Bewerbe des Vienna City Marathon finden am Samstag, den 18. April und Sonntag, den 19. April statt. Am Samstag gibt es schon die ersten Bewerbe, deren Laufstrecke jeweils die Ringstraße ist. Diese wird daher ab 12 Uhr zwischen Operngasse und Schottengasse und ab 17.45 Uhr im gesamten Verlauf gesperrt. Ebenfalls ab 17.45 Uhr ist der Franz-Josefs-Kai im gesamten Verlauf gesperrt.

Am Sonntag lieber keine Fahrten durch Wiener City planen

Am Sonntag ist ab 9 Uhr Start für den Vienna City Marathon, dessen Strecke auf 42.195 Metern quer durch die Bundeshauptstadt führt. Ebenfalls ab 9 Uhr fällt der Startschuss für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Halbmarathons, dessen Strecke auf 21.097 Metern der Marathonstrecke folgt.

Stundenlange Sperren wichtiger Verkehrsverbindungen

Im Zuge des VCM kommt es zu zahlreichen, zum Teil stunden- oder tagelangen Sperren wichtiger Verkehrsverbindungen in Wien. Unter anderem sind die Ringstraße, die Zweierlinie, der Franz-Josefs-Kai, die Mariahilfer Straße, die Praterstraße, die Spittelauer Lände sowie die Linke Wienzeile betroffen.

Auch Autobahnen betroffen

Auch auf der Donauuferautobahn (A22) kommt es zur Sperre der Ausfahrten bei der Reichsbrücke ebenso wie auf der Ostautobahn (A4) bzw. Südosttangente (A23) im Abfahrtsbereich am Knoten Prater“, so der ARBÖ-Informationsdienst. Das Ausweichen auf die öffentlichen Verkehrsmittel ist besonders im Bereich der U-Bahnen empfehlenswert. Bei zahlreichen Bus- und Straßenbahnlinien führt die Laufveranstaltung zu zeitweisen Sperren und/oder Kurzführungen bzw. Umleitungen.

Zeitgleich ist auch Erotik-Messe in Salzburg

Von Freitag bis Sonntag läuft am Messegelände Salzburg die „Erotik + FETISCH-Messe“. Tausende Besucherinnen und Besucher werden sich das Produktangebot der rund 50 Aussteller rund um die Themen Erotik, Sexualität, Fetisch und Lifestyle nicht entgehen lassen wollen.

Erotikmesse sorgt für noch mehr Chaos

Rund um das Messezentrum ist laut ARBÖ speziell am Freitagnachmittag sowie am Samstag und Sonntag vor Messebeginn und nach Messeschluss mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Staugefährdet sind insbesondere die Westautobahn (A1) im Nahbereich der Abfahrt Messe, die Münchner Bundesstraße (B155) sowie die Zufahrten zum Messezentrum im Stadtgebiet. Sollten die rund 3.000 Stellplätze am Messegelände belegt sein, können die Parkplätze des Europarks als Alternative in Betracht gezogen werden.

Frühlingsausflüge begünstigen ebenfalls Staus

Abseits des Marathonwochenendes und der Erotikmesse rechnet der ARBÖ besonders bei Schönwetter mit typischem Wochenend- und Ausflugsverkehr. Längere bzw. lange Verzögerungen sind dabei insbesondere auf der Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg und Linz, der Südautobahn (A2) im Süden Wiens und im Raum Graz, der Inntalautobahn (A12) im Großraum Innsbruck sowie der Brennerautobahn (A13) vor der Baustelle Luegbrücke einzukalkulieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 15:25 Uhr aktualisiert