Essen Österreicher zu viele Schnitzel?

Statt zwei Schnitzel pro Woche landen in Österreich durchschnittlich über sieben auf dem Teller. Das zeigt eine aktuelle Studie. Die Österreicher haben mit heute somit bereits mehr Fleisch gegessen, als fürs Jahr empfohlen.

Hat Österreich ein Fleisch-Problem? Wenn es nach den Empfehlungen der Wissenschaft geht, heißt die Antwort: Ja. Wie die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN in einer aktuellen Aussendung mitteilt, wird am Dienstag, 14. April 2026 der sogenannte „Meat Exhaustion Day“ erreicht. Das bedeutet: Die Österreicher haben zu diesem Zeitpunkt bereits jene Menge an Fleisch verzehrt, die laut der Eat Lancet Kommission für ein ganzes Jahr ausreichen müsste.

Großer Unterschied zur Empfehlung

Während die Wissenschaft maximal 16,4 kg Fleisch pro Kopf und Jahr empfiehlt, liegt der tatsächliche Konsum in Österreich bei rund 58 kg. Das ist ein Plus von 253,7 Prozent, so in der Aussendung. Veronika Weissenböck, Kampagnenleiterin bei VIER PFOTEN: „Eigentlich müssten angesichts dieser Zahlen alle Alarmglocken schrillen. Österreich isst fast die doppelte Menge Fleisch als der weltweite Durchschnitt. Wir müssen endlich zur Kenntnis nehmen, was dieser Exzess bedeutet: Abgesehen vom enormen Tierleid riskieren wir unsere Gesundheit und gefährden darüber hinaus unsere Umwelt massiv.“

Kritik an Billig-Angeboten

Besonders die ständigen Rabattaktionen im Handel sind den Tierschützern ein Dorn im Auge. Wer billiges Fleisch kaufe, zementiere laut Weissenböck letztlich nur das Tierleid-System. Eine Reduktion des Konsums auf die sogenannte „Planetendiät“ (hauptsächlich pflanzenbasiert) könnte laut einer Harvard-Studie die vorzeitige Sterblichkeit um bis zu 30 Prozent senken. Um den Fleischkonsum in Österreich nachhaltig zu senken, fordert VIER PFOTEN unter anderem: Ein Verbot von Rabattaktionen auf Fleischprodukte und eine flächendeckende Kennzeichnung nach Haltungsform und Herkunft (auch in der Gastronomie).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 15:33 Uhr aktualisiert