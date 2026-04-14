Zehntausende Euro: Pensionist lässt „Installateure“ rein, wird bestohlen

In drei Bundesländern haben vermeintliche Installateure viel Geld gestohlen. Unter anderem wurde einem 84-jährigen Burgenländer ein fünfstelliger Betrag in Form von Bargeld und eines Sparbuchs entwendet.

Mehrere Wochen lang waren fünf Personen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland unterwegs und haben sich als Mitarbeiter einer Installationsfirma ausgegeben. Durch fälschliche Reparaturarbeiten an Gasthermen oder Wartungsterminen haben sie sich Zutritt zu den Wohnungen verschafft und so einen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie Wertgegenstände gestohlen, heißt es nun seitens der Polizei.

Hausbesitzer bestohlen

Am Freitag, 13. Februar 2026, haben drei Installateure bei einem 84-jährigen Burgenländer eine neue Heizung im Wohnhaus installiert. Diese hat er bar bezahlt und dafür 10.000 Euro ausgegeben. Das Geld hatte er aus einer ausziehbaren Lade genommen und den Arbeitern übergeben. Wenige Tage später, am 16. Februar, sind drei andere Männer gekommen und wollten die Installation vermeintlich finalisieren. Den Hausbesitzer haben sie dazu abgelenkt und sind wenig später mit einem Auto geflohen. In der Lade fehlten daraufhin Bargeld und ein Sparbuch im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Der 84-Jährige erstattete sofort Anzeige.

Mieter mit Waffe bedroht

Die Männer haben sich am 8. April 2026 schließlich in eine Wohnhausanlage in Wien begeben und den Wohnungseigentümer dabei mit einer Waffe bedroht. Doch der 48-jährige Mieter hat schnell reagiert, wodurch die fünf Männer im Alter zwischen 19 und 32 Jahren nach umfangreichen Ermittlungen von Kriminalbeamten aus Wien und dem Burgenland ausgeforscht und festgenommen werden konnten. Bei der Anhaltung konnten Sturmhauben und die vermeintliche Schusswaffe – es handelte sich um eine Softgun – sichergestellt werden. Die fünf wurden in die Justizanstalt überstellt.