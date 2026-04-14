„Kommissar Rex“ lockt hunderttausende Österreicher vor den Fernseher

„Kommissar Rex“ geht in ORF1 wieder auf Spurensuche. Beim Comeback am gestrigen Montag, 13. April 2026 um 20.15 Uhr, waren immerhin bis zu 794.000 Zuschauer mit dabei, als das neue Ermittlerteam einen gewaltsamen Todesfall in einem Fiaker aufklären musste, heißt es nun in einer Aussendung. Das neue Ermittlerteam wird dabei von Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin und Alfred Dorfer gespielt. 90 Minuten lang wurde ermittelt, ehe der Fall von Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger, Pathologe Dr. Tom Wippler und Major Evelyn Leitner gelöst wurde.

Schäferhund Rex spielte wieder entscheidende Rolle

Tatkräftig unterstützt wurden sie dabei freilich von Schäferhund Rex, alias Reginald von Ravenhorst VIII. Dessen Instinkt und Spürsinn spielten wieder einmal eine entscheidende Rolle beim Sicherstellen von Spuren und Indizien. Durchschnittlich haben, einer vorläufigen Gewichtung zufolge, 754.000 Menschen eingeschalten. Das entspricht einem Marktanteil von 29 Prozent, die „Kommisar Rex: Wien sehen und sterben“ schauten. Die nachfolgenden „Fernsehgeschichte(n) Kommissar Rex“ haben um 21.55 Uhr immer noch durchschnittlich 256.000 Zuseher geschaut.

„Ein hervorragender Cast, ein professionelles Team…“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz weiß: „Ein hervorragender Cast, ein professionelles Team vor und hinter der Kamera, das schöne Wien als Kulisse und Rex als Superheld – dieses TV-Comeback ist mehr als erfolgreich! Gemeinsam mit unserem Partner SAT.1 ist es uns gelungen, Family-Entertainment und Wohlfühlmomente vor den Bildschirmen anzubieten.“ Wer das Comeback nicht gesehen hat, kann das übrigens auf ORF ON nachholen. Die erste Episode ist schon seit 12. April verfügbar, die weiteren Filme werden jeweils sieben Tage im Voraus (also vor der Ausstrahlung) auf ORF ON abrufbar sein.