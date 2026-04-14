Erstes Quartal: Über 2.000 Privatkonkurse in Österreich

2.160 Privatkonkurse: So viel hat es in Österreich im ersten Quartal gegeben. Das ist ein leichter Rückgang von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Jahresverlauf wird aber wieder ein Anstieg erwartet.

Trotz eines Rückgangs der Privatkonkurse um 4,6 Prozent dürfen die Zahlen nicht als nachhaltige Entspannung interpretiert werden, sagt Anca Eisner-Schwarz, Geschäftsführerin von CRIF Österreich.“ Vielmehr sehen wir, dass zahlreiche Haushalte weiterhin unter erheblichem finanziellem Druck stehen. Auch wenn die Inflation zuletzt etwas nachgelassen hat, wirken die hohen Preise – insbesondere für Energie und Lebensmittel – nach wie vor stark belastend“.

Insgesamt 9.000 Privatkonkurse im Jahresverlauf erwartet

Viele Menschen sehen sich gezwungen, ihre finanziellen Reserven aufzubrauchen, um laufende Kosten wie Miete, Kredite oder alltägliche Ausgaben decken zu können. Gleichzeitig bleibt das Einkommenswachstum in vielen Bereichen begrenzt. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet CRIF (Anbieter von Kredit- & Bonitätsinformationen) daher mit einem Anstieg auf bis zu 9.000 Privatkonkurse, nach 8.761 Fällen im Jahr 2025. Zudem ist zu erwarten, dass sich die wirtschaftlichen Unsicherheiten erst zeitverzögert in den Insolvenzstatistiken niederschlagen werden.

Höchste Werte in Wien – deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern

Ein Blick auf die regionale Verteilung der Privatkonkurse zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Erwartungsgemäß weist Wien mit 798 Privatkonkursen im 1. Quartal 2026 den mit Abstand höchsten Wert auf. Dahinter folgen Oberösterreich mit 325 Fällen sowie Niederösterreich mit 290 Insolvenzen. Diese Bundesländer zählen zu den bevölkerungsreichsten Regionen Österreichs, was sich auch in den absoluten Fallzahlen widerspiegelt.

Schlusslicht ist das Burgenland

Im Mittelfeld liegen die Steiermark mit 215 Fällen, Tirol mit 154 sowie Kärnten mit 138 und Vorarlberg mit 132 Privatkonkursen. Vergleichsweise niedrige Fallzahlen zeigen sich in Salzburg mit 81 und dem Burgenland mit 27 Privatkonkursen.

40- bis 49-Jährige am Stärksten betroffen

Die stärkste betroffene Altersgruppe war im 1. Quartal 2026 die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen mit 610 Fällen. Danach folgen die 30- bis 39-Jährigen mit 527 Fällen sowie die 50- bis 59-Jährigen mit 441 Fällen. Bei den über 60-Jährigen wurden 381 Privatkonkurse verzeichnet, die wenigsten Fälle gibt es bei den 18- bis 29-Jährigen. Hier sind es lediglich 201 Fälle.

Finanzielle Belastung bleibt strukturelles Thema

Die aktuellen Entwicklungen verdeutlichen, dass die finanzielle Belastung vieler Haushalte in Österreich kein kurzfristiges Phänomen ist, sondern zunehmend strukturelle Züge annimmt. Der leichte Rückgang der Privatkonkurse im ersten Quartal 2026 ist daher weniger als nachhaltige Entwicklung zu werten, sondern vielmehr als kurzfristige Momentaufnahme.