Schock-Zahlen: Nur noch jeder Vierte hält seinen Job für sicher

Der aktuelle Champagner-Index 2026 von Marketagent zeigt ein gespaltenes Bild in Österreich: Während die Wirtschaft vorsichtig optimistisch in die Zukunft blickt, sinkt die Stimmung in der Bevölkerung auf einen neuen Tiefpunkt.

Die Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage durch österreichische Unternehmen hat sich leicht verbessert. Der Index-Wert stieg von 41,5 Prozent im Vorjahr auf 46,7 Prozent . Dennoch bleibt die Stimmung gedrückt, da dieser Wert weiterhin deutlich unter dem Niveau von 2023 (53,4 Prozent ) liegt. Im internationalen Vergleich hinkt Österreich zudem hinterher: In der Schweiz liegt der metaphorische Füllstand des Champagnerglases trotz eines leichten Rückgangs bei 62,7 Prozent .

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Bevölkerung im Stimmungstief

Ganz anders ist die Lage bei den Konsumenten. Die Bevölkerung bewertet die Wirtschaftslage mit nur 35,6 Prozent deutlich pessimistischer als die Unternehmen. Die Lebenszufriedenheit nimmt kontinuierlich ab. Waren im Jahr 2012 noch 84,3 Prozent der Menschen sehr oder eher zufrieden, sank dieser Wert bis Februar 2026 auf 63,8 Prozent. Als nächster Punkt: Finanzielle Sorgen… Nur noch 36,5 Prozent beurteilen ihre finanzielle Situation als gut (2025: 43,1 Prozent). 3 von 10 Befragten erwarten eine weitere Verschlechterung. Auch die Arbeitsplatzsicherheit wird kritisch gesehen. Nur noch 26,6 Prozent der Österreicher halten Jobs für sicher – vor drei Jahren waren es noch 50,6 Prozent. Ein Signal zeigt sich bei der Einstellung zur Erwerbsarbeit: Die Zustimmung zur Aussage „Arbeit lohnt sich noch“ sinkt. Während 2023 noch 21,2 Prozent daran zweifelten, sind es aktuell bereits 29,9 Prozent.

Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz (KI)

Auch der Blick in die Zukunft bleibt von Vorsicht geprägt. Mehr Menschen erwarten in den kommenden Monaten eine Verschlechterung ihrer finanziellen Situation (29,1 Prozent) als eine Verbesserung (23,7 Prozent). Hinzu kommen gesellschaftliche Umbrüche: Auch gegenüber technologischen Neuerungen wächst die Vorsicht. Nur noch 35,5 Prozent der Befragten sehen KI überwiegend oder eher als Chance (August 2025: 42,9 Prozent). Demgegenüber stufen 37,7 Prozent die Technologie als Risiko für die Gesellschaft ein. „Das Champagnerglas der österreichischen Wirtschaft ist zwar wieder etwas voller geworden, wirklich zum Anstoßen reicht es aber noch nicht“, resümiert Marketagent-Gründer Thomas Schwabl. „Die Unternehmen sehen erste Lichtblicke, doch bei den Konsumentinnen und Konsumenten überwiegt weiterhin die wirtschaftliche Vorsicht“.