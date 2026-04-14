Lawinengefahr in Tirol: Warnstufe 4 für Teile Nordtirols ausgegeben

Vorsicht in den Bergen: Ab Mittwoch steigt die Lawinengefahr vom Arlberg bis in die Tuxer Alpen an.

Nach einer kurzen Phase der Entspannung verschärft sich die Lage in den Tiroler Alpen erneut. Der Lawinenwarndienst des Landes Tirol hat für Mittwoch in Regionen vom Arlberg bis zu den Tuxer Alpen die zweithöchste Warnstufe 4 (große Lawinengefahr) ausgerufen. In weiten Teilen Nord- und Osttirols herrscht zudem verbreitet Stufe 3 (erhebliche Gefahr).

Durchnässung schwächt Schneedecke

Die Ursache für das steigende Risiko liegt im Wetter: Eindringendes Wasser schwächt die tiefliegenden Schwachschichten des Schnees. Laut Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst führt diese Durchnässung dazu, dass insbesondere an schattigen Steilhängen ab 2.200 Metern Seehöhe mit spontanen Lawinen gerechnet werden muss. Sicherheitslandesrätin Astrid Mair warnt davor, die Situation am Saisonende zu unterschätzen: „Die Lawinensituation ist gefährlich. Auch am Saisonende gilt es daher, die Warnungen ernst zu nehmen und Vorsicht walten zu lassen.“