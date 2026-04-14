Am Mittwoch: Ganz Österreich darf sich auf Sonne freuen

Die Wochenmitte startet teils bewölkt, doch im Tagesverlauf setzt sich „in ganz Österreich allmählich die Sonne durch“. Während es im Westen bereits früh sonnig ist, bleibt es im Bergland am Nachmittag schaurig.

Am Mittwoch, den 15. April 2026, zeigt sich das Wetter in Österreich zweigeteilt. Während sich anfangs noch „recht verbreitet Restwolken und vereinzelt auch Restschauer“ halten, ist es im Westen bereits „deutlich freundlicher“. Dort scheint oft schon „von der Früh weg die Sonne“. Im restlichen Land lockert es im Tagesverlauf auf, wobei am Nachmittag im Berg- und Hügelland erneut „Quellwolken“ entstehen können, aus denen „Regenschauer niedergehen können“. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 11 Grad. Tagsüber werden 14 bis 20 Grad erwartet, mit den „höchsten Werten im Osten“.

Am Berg: Milde 4 Grad

Zwar lockern die Hangwolken von Vorarlberg bis Tirol auf, doch am Nachmittag können neue Wolken „die Gipfel wieder in Nebel hüllen“. Besonders im steirischen Bergland „können aber auch Schauer entstehen“. Auf 2.000 Meter Höhe werden milde 4 Grad erreicht.