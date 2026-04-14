Auto überschlägt sich: Mutter (29) und Sohn (3) verletzt
Ein Pkw überschlug sich am Dienstag in Dornbirn nach einem Ausweichmanöver. Eine Mutter und ihr Kleinkind wurden dabei leicht verletzt.
Am Dienstag, dem 14. April 2026 kam es in Dornbirn (Rohrbach) bei der Furt in Vorarlberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Autofahrerin kam vermutlich aufgrund von Ablenkung von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Begrenzungspfosten und überschlug sich. Dabei wurde ein entgegenkommender Wagen eines 39-Jährigen erfasst. Die Lenkerin und ihr dreijähriger Sohn wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Ein Alkotest verlief negativ. Es entstand erheblicher Sachschaden an einem Fahrzeug sowie leichter Schaden am zweiten Wagen und am Begrenzungspfosten.