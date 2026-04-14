Auto überschlägt sich: Mutter (29) und Sohn (3) verletzt

Am Dienstag, dem 14. April 2026 kam es in Dornbirn (Rohrbach) bei der Furt in Vorarlberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Autofahrerin kam vermutlich aufgrund von Ablenkung von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Begrenzungspfosten und überschlug sich. Dabei wurde ein entgegenkommender Wagen eines 39-Jährigen erfasst. Die Lenkerin und ihr dreijähriger Sohn wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Ein Alkotest verlief negativ. Es entstand erheblicher Sachschaden an einem Fahrzeug sowie leichter Schaden am zweiten Wagen und am Begrenzungspfosten.