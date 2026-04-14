Großeinsatz in Mödling: 250 Zug-Fahrgäste evakuiert

Ein Zwischenfall auf den Gleisen sorgte am Dienstagabend, dem 14. April in Mödling für einen Großeinsatz. Ein Zug stoppte nach Notbremsung, rund 250 Fahrgäste mussten evakuiert werden.

Am Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Mödling gegen 19 Uhr zu einer Menschenrettung im Bereich der Bahnüberfahrt in der Friedrich-Schiller-Straße alarmiert. Ersten Angaben zufolge meldeten der Triebfahrzeugführer eines ÖBB Cityjet-Zuges in Richtung Wiener Neustadt sowie mehrere Passanten, dass sich eine Person zu Fuß auf den Gleisanlagen befunden habe und von der Zuggarnitur erfasst worden sei. Wodurch der Zugführer sofort eine Notbremsung einleitete, der Zug kam kurz nach der Bahnüberführung der Friedrich-Schiller-Straße in Mödling zu stehen.

250 Personen evakuiert

Die betroffene Person dürften keine schweren Verletzungen erlitten haben. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernte sich diese selbstständig vom Unfallort. Nach umfassender Lageerkundung sowie gemeinsamer Abstimmung zwischen den Einsatzleitern von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und dem ÖBB-Einsatzleiter wurde entschieden, die Fahrgäste kontrolliert zu evakuieren. Die Evakuierung erfolgte über den hintersten Waggon des Zuges. Insgesamt wurden 250 Personen, darunter auch zwei Kleinkinder samt Kinderwagen, sicher aus dem Zug begleitet.

©FF Mödling 250 Zug-Passagiere… ©FF Mödling …wurden evakuiert.

Südbahnstrecke gegen 20 Uhr wieder freigegeben

Glücklicherweise befand sich der Zug in unmittelbarer Nähe zur Bahnüberfahrt, wodurch die Maßnahmen rasch und geordnet durchgeführt werden konnten. Kurz vor Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen traf das Kriseninterventionsteam (KIT) des Roten Kreuzes ein und übernahm die Betreuung des Zugführers. Nach derartigen Ereignissen wird das betroffene Zugpersonal planmäßig vom Dienst abgezogen und durch Ersatzpersonal abgelöst. Da im Zuge des Einsatzes keine verletzten Personen vorgefunden werden konnten und der Zug nach abschließender Kontrolle durch den ÖBB Einsatzleiter freigegeben wurde, konnte die Freiwillige Feuerwehr Mödling wieder in das Feuerwehrhaus einrücken. Die Südbahnstrecke wurde durch die ÖBB gegen 20 Uhr wieder für den Bahnverkehr freigegeben.