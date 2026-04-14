Auto-Rückruf ignoriert? Versicherung steigt plötzlich aus

Weil ihr Auto gebrannt hatte und die Kfz-Kaskoversicherung sich weigerte, den dabei entstandenen Schaden zu bezahlen, stand die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich kürzlich für eine Konsumentin vor Gericht.

Eine Frau wurde von der Arbeiterkammer vor Gericht vertreten, nachdem die Versicherung bei einem Brandschaden an ihrem Auto ausgestiegen ist.

Eine Frau wurde von der Arbeiterkammer vor Gericht vertreten, nachdem die Versicherung bei einem Brandschaden an ihrem Auto ausgestiegen ist.

Dass man nicht bezahlen wollte, wurde von der Versicherung damit begründet, dass die Frau der Rückrufaktion eines namhaften Autoherstellers nicht nachgekommen sei. Zudem hätten Meldungen am Boardcomputer gezeigt, dass der Abgasrückführungskühler ersetzt werden hätte müssen, heißt es weiter. Wie die Experten der AK Oberösterreich nun aber berichten, habe die Autobesitzerin ein Schreiben, das eigentlich an alle Betroffenen gehen hätte sollen, „nachweislich nicht erhalten“.

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Unterschiedliche Aussagen vor Gericht führen zu Vergleich

Vor Gericht gab es dann unterschiedliche Aussagen bezüglich Inhalt und Häufigkeit der Mitteilung. Nicht komplett geklärt werden konnte auch die Ursache des Fahrzeugbrandes, weshalb ein gerichtlicher Vergleich geschlossen werden konnte. Statt gar nichts bekommt die Autobesitzerin aus Oberösterreich nun zumindest die Hälfte des Schadens ersetzt.

AK zu Fällen wie diesen: „Keine Seltenheit“

Als „keine Seltenheit“ bezeichnen die AK-Experten Fälle wie diesen nun. Versicherungen würden sich dabei auf die Verletzung von so genannten Obliegenheiten, von Sicherheitsvorschriften oder auf eine Gefahrerhöhung stützen und so die Leistung im Schadensfall ablehnen. Als Beispiel für eine Obliegenheit gibt die Arbeiterkammer nun etwa, dass man die Wohnung beim Verlassen immer absperren muss. Macht man das nicht, könnte die Versicherung im Schadensfall – wie etwa beim Einbruch – aussteigen.

AK: „Im Schadensfall droht Verlust des Versicherungsschutzes“

Konsumenten würden sich häufig von der AK beraten lassen, weil sie sich dieser Vertragspflichten nicht bewusst sind. „Werden die in den Versicherungsverträgen vereinbarten Obliegenheiten nicht eingehalten, droht im Schadensfall der Verlust des Versicherungsschutzes“, wissen die Experten abschließend. Apropos Auto-Rückruf: Ignoriert man diesen tatsächlich, droht im schlimmsten Fall sogar der Verlust der Zulassung. Wir haben dazu beim dafür zuständigen Ministerium nachgefragt. Alles dazu hier auf 5min.at: Info, Mahnung, Zulassung weg: Auto-Rückruf in Österreich – was passiert.