Tochter hatte Chemo: Chef schickt Vater bei vollem Lohn nach Hause
Ein Chef mit echtem Vorbildcharakter: Während viele Arbeitnehmer bei Krankheitsfällen in der Familie um ihren Job bangen, setzt ein Vorgesetzter auf Instagram ein Zeichen für Menschlichkeit.
„Als meine Tochter die Chemo hatte, sagte mein Chef: ‚Du bleibst die nächsten Monate zuhause beim vollen Lohn und kümmerst dich um deine Familie!‘“, teilt Instagram-User Dominik seine Geschichte. Die Gewerkschaft GPA nahm das Posting zum Anlass, um auf die Rechte von Arbeitnehmern bei familiären Pflegefällen aufmerksam zu machen.
„Ein Chef mit Herz“: User reagieren gerührt
Unter dem Beitrag häufen sich die positiven Kommentare. User bezeichnen den Vorgesetzten als „Mensch mit Herz und Hirn“ und betonen, dass solche Vorgesetzten „seltener als ein Sechser im Lotto“ seien. Doch es gibt auch nachdenkliche Stimmen: Viele berichten von gegenteiligen Erfahrungen, bei denen bereits die Diagnose eines Angehörigen zur Kündigung führte.
Rechtliche Absicherung: Was steht mir zu?
Da nicht jeder Vorgesetzte so kulant reagiert wie im Fall von Dominik, ist es wichtig, seine Rechte zu kennen. Die Gewerkschaft GPA betont, dass auf bestimmte Maßnahmen sogar ein Rechtsanspruch besteht:
Pflegefreistellung im engeren Sinn
Diese Form der Freistellung tritt ein, wenn ein naher Angehöriger oder eine im gemeinsamen Haushalt lebende Person erkrankt und eine notwendige Pflege durch dich erforderlich ist. Wer gilt als nah? Leibliche Kinder, Wahl-/Pflegekinder, Enkel, Urenkel, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern sowie Ehegatten, eingetragene Partner und Lebensgefährten. Bei nahen Angehörigen ist kein gemeinsamer Haushalt nötig. Du kannst also auch deine alleinlebenden Eltern pflegen.
Betreuungsfreistellung
Diese kommt zum Tragen, wenn dein gesundes Kind (Wahl- oder Pflegekind) plötzlich keine Betreuung mehr hat. Zum Beispiel? Die Person, die das Kind ständig betreut (z. B. Tagesmutter, Oma, anderer Elternteil), fällt durch einen schwerwiegenden Grund aus (Tod, schwere Krankheit, Krankenhausaufenthalt). Ein gemeinsamer Haushalt mit dem Kind ist hier nicht erforderlich.
Begleitungsfreistellung
Du hast das Recht, dein Kind (oder das Kind deines Partners im gemeinsamen Haushalt) bei einem stationären Krankenhausaufenthalt zu begleiten. Doch hier gilt eine Altersgrenze. Das Kind darf das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (also bis zum Tag vor dem 10. Geburtstag).
Wichtig zu wissen:
Dauer und Umfang des Anspruchs
- Grundanspruch: Pro Arbeitsjahr steht dir eine Woche Freistellung im Ausmaß deiner wöchentlichen Arbeitszeit zu, unabhängig von der Anzahl der Kinder oder Angehörigen.
- Zusatzwoche: Eine zweite Woche ist möglich, wenn die erste Woche verbraucht ist, ein leibliches Kind (oder Kind im Haushalt) erneut erkrankt und dieses noch nicht 12 Jahre alt ist.
- Sofort-Anspruch: Das Recht auf Pflegefreistellung gilt bereits ab dem ersten Tag deines Arbeitsverhältnisses.
Bezahlung und Nachweise
- Volle Entgeltfortzahlung: Während der Freistellung erhältst du dein normales Gehalt weiter, als hättest du gearbeitet.
- Nachweispflicht: Der Arbeitgeber kann eine Bestätigung (z. B. ein ärztliches Attest) verlangen. Falls dabei Kosten für dich entstehen, muss der Arbeitgeber diese ersetzen.
Besondere Freistellungen
- Rehabilitationsfreistellung: Für Kinder unter 14 Jahren kannst du eine Freistellung für einen stationären Reha-Aufenthalt in Anspruch nehmen, wofür Pflegekarenzgeld beantragt werden kann.
- Familienhospizkarenz: Es besteht ein Rechtsanspruch auf Arbeitszeitreduktion oder gänzliche Karenzierung zur Begleitung sterbender Angehöriger oder schwerst erkrankter Kinder.