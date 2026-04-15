Tochter hatte Chemo: Chef schickt Vater bei vollem Lohn nach Hause

Ein Chef mit echtem Vorbildcharakter: Während viele Arbeitnehmer bei Krankheitsfällen in der Familie um ihren Job bangen, setzt ein Vorgesetzter auf Instagram ein Zeichen für Menschlichkeit.

Was machen, wenn das Kind plötzlich krank ist?

Was machen, wenn das Kind plötzlich krank ist?

„Als meine Tochter die Chemo hatte, sagte mein Chef: ‚Du bleibst die nächsten Monate zuhause beim vollen Lohn und kümmerst dich um deine Familie!‘“, teilt Instagram-User Dominik seine Geschichte. Die Gewerkschaft GPA nahm das Posting zum Anlass, um auf die Rechte von Arbeitnehmern bei familiären Pflegefällen aufmerksam zu machen.

„Ein Chef mit Herz“: User reagieren gerührt

Unter dem Beitrag häufen sich die positiven Kommentare. User bezeichnen den Vorgesetzten als „Mensch mit Herz und Hirn“ und betonen, dass solche Vorgesetzten „seltener als ein Sechser im Lotto“ seien. Doch es gibt auch nachdenkliche Stimmen: Viele berichten von gegenteiligen Erfahrungen, bei denen bereits die Diagnose eines Angehörigen zur Kündigung führte.

Rechtliche Absicherung: Was steht mir zu?

Da nicht jeder Vorgesetzte so kulant reagiert wie im Fall von Dominik, ist es wichtig, seine Rechte zu kennen. Die Gewerkschaft GPA betont, dass auf bestimmte Maßnahmen sogar ein Rechtsanspruch besteht:

Pflegefreistellung im engeren Sinn

Diese Form der Freistellung tritt ein, wenn ein naher Angehöriger oder eine im gemeinsamen Haushalt lebende Person erkrankt und eine notwendige Pflege durch dich erforderlich ist. Wer gilt als nah? Leibliche Kinder, Wahl-/Pflegekinder, Enkel, Urenkel, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern sowie Ehegatten, eingetragene Partner und Lebensgefährten. Bei nahen Angehörigen ist kein gemeinsamer Haushalt nötig. Du kannst also auch deine alleinlebenden Eltern pflegen.

Betreuungsfreistellung

Diese kommt zum Tragen, wenn dein gesundes Kind (Wahl- oder Pflegekind) plötzlich keine Betreuung mehr hat. Zum Beispiel? Die Person, die das Kind ständig betreut (z. B. Tagesmutter, Oma, anderer Elternteil), fällt durch einen schwerwiegenden Grund aus (Tod, schwere Krankheit, Krankenhausaufenthalt). Ein gemeinsamer Haushalt mit dem Kind ist hier nicht erforderlich.

Begleitungsfreistellung

Du hast das Recht, dein Kind (oder das Kind deines Partners im gemeinsamen Haushalt) bei einem stationären Krankenhausaufenthalt zu begleiten. Doch hier gilt eine Altersgrenze. Das Kind darf das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (also bis zum Tag vor dem 10. Geburtstag).