Spritztour mit Mamas Auto eskaliert: 18-Jähriger flüchtet vor Polizei

Ein 18-Jähriger sorgte in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Wels-Land für einen Polizeieinsatz. Ohne Führerschein und mit dem Auto seiner Mutter versuchte er zu flüchten, doch die Fahrt endete abrupt.

Ein nächtlicher Polizeieinsatz in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) hat ein abruptes Ende gefunden: Ein 18-jähriger Lenker versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen, blieb jedoch in einer Sackgasse stecken. Gegen 1.20 Uhr war der junge Mann mit dem Auto seiner Mutter auf der Gmundner Straße unterwegs. Eine Polizeistreife wurde auf das Fahrzeug aufmerksam und nahm die Nachfahrt auf. Anstatt anzuhalten, setzte der Lenker seine Fahrt fort und versuchte, der Kontrolle zu entkommen.

Kein Führerschein und Verdacht auf Suchtmittel

Die Flucht endete schließlich in einer Sackgasse im Ortsgebiet von Stadl-Paura. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Lenkberechtigung der Klasse B war. Zudem zeigten sich laut Polizei deutliche Anzeichen einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung. Eine angeordnete klinische Untersuchung verweigerte der junge Mann jedoch. In der Folge wurden ihm die vorhandenen Führerscheinklassen AM und A vorläufig entzogen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahrzeug der Mutter und technische Mängel

Besonders brisant: Das verwendete Autogehört der Mutter des 18-Jährigen, sie hatte ihm die Nutzung des Fahrzeugs ausdrücklich untersagt. Bei der Überprüfung des Autos stellten die Beamten außerdem mehrere technische Mängel fest. Aus diesem Grund wurden auch die Kennzeichen des Fahrzeugs vorläufig abgenommen. Der 18-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.