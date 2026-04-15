Bis zu 75 km/h: Polizei zieht gefährliche E-Scooter aus dem Verkehr

Bei einer groß angelegten Polizeiaktion in Vorarlberg wurden zahlreiche manipulierte E-Scooter gestoppt. Einige erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h, deutlich über dem erlaubten Limit.

Mit einer landesweiten Schwerpunktaktion ist die Polizei am 14. April gezielt gegen manipulierte E-Scooter vorgegangen. Im Fokus standen Fahrzeuge, die durch technische Veränderungen deutlich schneller unterwegs waren als gesetzlich erlaubt. Tagsüber kontrollierten Beamte aus mehreren Bezirken gemeinsam mit der Landesverkehrsabteilung zahlreiche Lenker. Insgesamt wurden rund 30 E-Scooter genauer überprüft. Das Ergebnis: Jeder dritte kontrollierte Roller überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, teils massiv.

Extremfälle mit bis zu 75 km/h

Besonders brisant sind die gemessenen Spitzenwerte. Ein 16-Jähriger war mit seinem E-Scooter mit unglaublichen 75 km/h unterwegs. Ein weiterer Roller erreichte mehr als 50 km/h, sechs weitere lagen über 40 km/h. Damit bewegen sich diese Fahrzeuge bereits in einem Bereich, der eher mit Mopeds vergleichbar ist, allerdings ohne entsprechende Zulassung, Versicherung oder Sicherheitsstandards. Ein weiterer Vorfall sorgte zusätzlich für Aufsehen: Ein 34-jähriger Lenker war unter dem Einfluss von Suchtmitteln unterwegs.

Anzeigen und weitere Kontrollen angekündigt

Insgesamt erstattete die Polizei 13 Anzeigen, zusätzlich wurden drei Organstrafverfügungen verhängt. Die Beamten betonen, dass manipulierte E-Scooter eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen. Die Kontrollen sollen daher weiter intensiviert werden. Die Polizei kündigte an, auch künftig gezielt gegen illegales Tuning und rücksichtslose Fahrweise vorzugehen.