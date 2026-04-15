Unterbezahlt trotz Abschluss: Bürokauffrau erhält 8.500 Euro nachgezahlt

Eine junge Bürokauffrau aus Oberösterreich wurde nach ihrem Lehrabschluss falsch eingestuft und unterbezahlt. Erst mit Hilfe der Arbeiterkammer Oberösterreich erhielt sie die ihr zustehenden 8.500 Euro zurück.

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre wurde eine junge Bürokauffrau in ihrem Betrieb übernommen, jedoch zu schlechteren Bedingungen als vorgesehen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre wurde eine junge Bürokauffrau in ihrem Betrieb übernommen, jedoch zu schlechteren Bedingungen als vorgesehen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre wurde eine junge Bürokauffrau in ihrem Betrieb übernommen, jedoch zu schlechteren Bedingungen als vorgesehen. Laut Arbeiterkammer Oberösterreich erfolgte die Einstufung nicht korrekt, was zu einer deutlichen Unterbezahlung führte. Die Betroffene machte ihren Arbeitgeber mehrfach auf den Fehler aufmerksam. Eine Anpassung blieb jedoch aus. Als Begründung wurde, angegeben, dass sich der Betrieb die korrekte Entlohnung nicht leisten könne.

Unterstützung durch Arbeiterkammer

Erst als ein anderer Lehrling aus dem Unternehmen kündigte und mit Unterstützung der Arbeiterkammer eine Nachzahlung erhielt, wurde die junge Frau auf ihre Möglichkeiten aufmerksam. Sie wandte sich erneut an ihren Arbeitgeber, erneut ohne Erfolg. Daraufhin zog sie Konsequenzen, beendete ihr Dienstverhältnis und suchte Hilfe bei der Arbeiterkammer in Ried. Diese prüfte den Fall und setzte sich für die Ansprüche der Arbeitnehmerin ein.

8.500 Euro nachbezahlt

Mit Erfolg: Durch die Intervention der Arbeiterkammer erhielt die Bürokauffrau schließlich eine Nachzahlung in Höhe von 8.500 Euro. Die Arbeiterkammer Oberösterreich empfiehlt Arbeitnehmern, ihre Einstufung genau zu überprüfen, insbesondere nach einer Übernahme im Betrieb. Wer unsicher ist oder den Verdacht hat, nicht korrekt bezahlt zu werden, sollte sich rechtzeitig beraten lassen. In vielen Fällen können so offene Ansprüche erfolgreich durchgesetzt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 08:30 Uhr aktualisiert