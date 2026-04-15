Gefährliche Aktion auf A9: Alko-Beifahrer zieht Handbremse während Fahrt

Ein gefährlicher Vorfall auf der A9 in Oberösterreich endete glimpflich: Ein betrunkener Beifahrer zog während der Fahrt plötzlich die Handbremse. Das Auto geriet ins Schleudern, die Polizei umgehend wurde alarmiert.

Der Autolenker versuchte das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, nachdem sein Beifahrer während der Fahrt die Handbremse gezogen hatte.

Der Autolenker versuchte das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, nachdem sein Beifahrer während der Fahrt die Handbremse gezogen hatte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr kurz vor dem Ortsgebiet von Maisdorf in der Gemeinde Schlierbach. Laut Angaben des Lenkers zog der 45-jährige Beifahrer unerwartet und mit voller Kraft die Handbremse. Durch die regennasse Fahrbahn verlor das Auto die Stabilität und geriet ins Schleudern. Nur mit Mühe konnte der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug behalten.

Betrunkener Beifahrer ausgesetzt

Nach dem Vorfall reagierte der 55-jährige Lenker umgehend. Er steuerte einen nahegelegenen Autobahnparkplatz an und ließ den stark alkoholisierten Beifahrer dort aussteigen. Anschließend verständigte er über den Notruf die Polizei. Die Beamten nahmen den Vorfall auf, dabei stellte sich jedoch heraus, dass auch der Lenker selbst gegen Vorschriften verstoßen hatte. Bei der Kontrolle konnte der 55-Jährige keine gültige Lenkberechtigung vorweisen. Damit drohen nun beiden Beteiligten rechtliche Konsequenzen.