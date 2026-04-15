Erst Krebs, dann abgemeldet: Gastro-Mitarbeiter kämpft an zwei Fronten

Es ist kaum zu glauben, womit sich ein junger Salzburger nach seiner Krebs-Diagnose herumschlagen musste. Gleich zwei Mal wurde er vom Arbeitgeber abgemeldet, beide Male schritt die Arbeiterkammer (AK) ein.

Völlig aufgelöst hat ein 21-jähriger Gastro-Mitarbeiter in Salzburg das Büro von Arbeiterkammer-Experten Martin Goller betreten, wie es nun in einem Facebook-Posting der AK Salzburg heißt. Eine Diagnose hätte das Leben des jungen Mannes völlig auf den Kopf gestellt. Er hat nämlich Lymphdrüsenkrebs. In der Onkologie hat er dann erfahren, dass er von seinem Arbeitgeber still und heimlich abgemeldet worden ist, so die AK weiter. Bei der Gesundheitskasse (ÖGK) hat er sogar eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses gemeldet.

Arbeitgeber spricht von Fehler, meldet Mitarbeiter wieder ab

Für den Experten war sofort klar, dass gehandelt werden müsse. Daher konfrontierte Goller den Arbeitgeber sofort, welcher von einem „Fehler“ sprach und den Mitarbeiter wieder anmelden wollte. Erst schien alles geklärt, doch dem war nicht so. Nur wenige Tage später war der junge Mann nämlich wieder bei der AK. Bei seiner ersten Chemotherapie erfuhr er nämlich, dass er schon wieder abgemeldet worden ist.

„Während der junge Mann ums Überleben kämpft…“

Daher hat die AK sich wieder beim Arbeitgeber gemeldet und auch mit einer Klage gedroht, sollte die Abmeldung nicht rückgängig gemacht werden. Erst dann lenkte dieser ein, das Arbeitsverhältnis blieb bestehen und auch der Versicherungsschutz war damit gesichert. „Während der junge Mann ums Überleben kämpft, wollte sich der Arbeitgeber offenbar die Entgeltfortzahlung sparen“, so Goller kopfschüttelnd. Abschließend erklärt man noch: Im Krankheitsfall muss der Arbeitgeber mindestens sechs Wochen lang das volle und anschließend vier Wochen lang das halbe Entgelt weiterzahlen, bevor die Krankenkasse einspringt.