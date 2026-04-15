Cyberangriff auf Booking.com: Diese Daten könnten jetzt betroffen sein

Nach einem Hackerangriff auf Booking.com sind sensible Kundendaten betroffen. Das Unternehmen bestätigt den Zugriff auf Buchungsinformationen. Experten warnen vor Phishing und raten Nutzern jetzt zu besonderer Vorsicht.

Die beliebte Buchungsplattform Booking.com ist ins Visier von Cyberkriminellen geraten. Das Unternehmen bestätigte, dass es zu einem unbefugten Zugriff auf Kundendaten gekommen ist. Betroffen sind Informationen, die Nutzer im Zuge von Buchungen angegeben haben.

Unternehmen bestätigt Cyberangriff

Die Plattform zählt zu den größten ihrer Art weltweit und listet Millionen Unterkünfte. Entsprechend groß ist die potenzielle Dimension des Vorfalls. Auch wenn bislang keine genaue Zahl genannt wurde, wie viele Kunden betroffen sind, sorgt der Angriff international für Unruhe. Kunden wurden bereits aktiv über den Vorfall informiert. In entsprechenden Mitteilungen ist von einem möglichen Zugriff auf Buchungsdetails die Rede.

Wurdest du schon einmal Opfer eines Phishing-Angriffs? Ja, ich habe Geld oder Daten verloren Ja, aber ich habe es rechtzeitig erkannt Nein, zum Glück noch nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Welche Daten betroffen sind

Nach aktuellen Erkenntnissen konnten Angreifer auf persönliche Informationen zugreifen, die im Rahmen von Reservierungen gespeichert waren. Dazu zählen unter anderem: Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen und individuelle Angaben zur Buchung. Besonders kritisch: Auch Inhalte, die direkt zwischen Kunden und Unterkünften ausgetauscht wurden, könnten betroffen sein. Entwarnung gibt es zumindest bei finanziellen Daten. Laut Unternehmen wurden keine Kreditkarteninformationen oder Zahlungsdaten kompromittiert. Dennoch warnen Sicherheitsexperten: Die Kombination aus persönlichen Daten kann bereits ausreichen, um gezielte Betrugsversuche zu starten.

Gefahr durch Phishing und Betrug

Gerade jetzt steigt das Risiko für sogenannte Phishing-Angriffe deutlich. Dabei versuchen Betrüger, sich als seriöse Anbieter auszugeben und Nutzer zur Preisgabe sensibler Daten zu verleiten, 5 Minuten hat berichtet.

Typische Szenarien: E-Mails, die angeblich von Booking.com oder einer Unterkunft stammen

Aufforderungen, Buchungen zu bestätigen oder Daten zu aktualisieren

Links zu täuschend echten, aber gefälschten Webseiten

Durch die gestohlenen Daten wirken solche Nachrichten oft besonders glaubwürdig, etwa wenn sie konkrete Buchungsdetails enthalten.

Booking.com reagiert auf den Vorfall

Das Unternehmen betonte, nach Entdeckung der verdächtigen Aktivitäten sofort gehandelt zu haben. Sicherheitsmaßnahmen wurden verstärkt, betroffene Prozesse überprüft und Kunden informiert. Zusätzlich wurden laut Angaben interne Schutzmechanismen angepasst, um weiteren unbefugten Zugriff zu verhindern. Dennoch bleiben viele Fragen offen, etwa zur genauen Ursache des Angriffs oder zum Umfang der betroffenen Datensätze. Kritik kommt von Sicherheitsexperten, die mehr Transparenz fordern. Gerade bei globalen Plattformen sei eine schnelle und umfassende Aufklärung entscheidend.

Kein Einzelfall in der Branche

Der aktuelle Vorfall ist nicht der erste seiner Art. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Angriffen auf Reiseplattformen und Hotelsysteme. Besonders häufig nutzen Cyberkriminelle Schwachstellen bei Partnerbetrieben oder greifen über Phishing-Kampagnen Zugangsdaten ab. Für Nutzer bedeutet das: Die Gefahr endet nicht mit dem eigentlichen Angriff. Oft folgen Wochen oder Monate später weitere Betrugsversuche auf Basis der gestohlenen Daten. Experten raten zu erhöhter Vorsicht, insbesondere, wenn kürzlich eine Buchung über die Plattform erfolgt ist.

Wichtig ist vor allem: E-Mails genau prüfen und Absender hinterfragen

Keine persönlichen Daten über Links weitergeben

Buchungen ausschließlich über die offizielle Website oder App verwalten

Im Zweifel direkt Kontakt mit der Unterkunft aufnehmen

Auch das Ändern von Passwörtern kann sinnvoll sein, vor allem wenn diese mehrfach verwendet wurden.

Vertrauen erschüttert: Jetzt ist die Sicherheit im Fokus

Der Vorfall trifft einen sensiblen Bereich: das Vertrauen der Nutzer. Gerade bei Reisebuchungen geben Kunden eine Vielzahl persönlicher Daten preis, in der Erwartung, dass diese sicher verwahrt werden. Der aktuelle Hack zeigt jedoch, wie anfällig selbst große Plattformen sein können. Für viele stellt sich nun die Frage, wie gut persönliche Daten im digitalen Alltag tatsächlich geschützt sind.