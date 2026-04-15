Kurze, schwere Krankheit: Rotes Kreuz trauert um „besonderen Menschen“

Die Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Zwettl (Niederösterreich) trauert aktuell um Erika Kaltenberger, eine langjährige Mitarbeiterin, die nach kurzer, schwerer Krankheit im 63. Lebensjahr verstorben ist.

„Erika trat im Jahr 2002 als freiwillige Mitarbeiterin der Ortsstelle Arbesbach der Bezirksstelle Zwettl des Roten Kreuzes Niederösterreich bei. Über viele Jahre hinweg stellte sie ihr Engagement stets uneigennützig in den Dienst der Gemeinschaft und war eine verlässliche Stütze unserer Ortsstelle“, heißt es nun seitens des Roten Kreuzes Zwettl.

Zahlreiche Auszeichnungen über die Jahre

Die langjährige Mitarbeiterin wurde auch mehrfach ausgezeichnet. So hat sie etwa das Dienstjahresabzeichen in Gold für 20 Jahre Mitgliedschaft bekommen, 2013 hat sie die Verdienstmedaille des Österreichischen Roten Kreuzes in Bronze bekommen, 2017 kam dann noch die Fahrtenspange in Bronze für mehr als 1.000 absolvierte Transporte hinzu. 2022 wurde sie schließlich für ihren hervorragenden Einsatz während der Corona-Pandemie ausgezeichnet. 2023 wurde ihr die Stundenspange in Silber für 2.500 Stunden im Dienst der Nächstenhilfe verliehen.

„Geschätzte, engagierte und außergewöhnlich hilfsbereite Kameradin“

„Erika war sowohl im Rettungs- und Krankentansport als auch in der Vereinsarbeit eine sehr geschätzte, engagierte und außergewöhnlich hilfsbereite Kameradin. Wenn Dienste benötigt wurden, war Erika stets bereit, Verantwortung zu übernehmen und auszuhelfen“, so das Rote Kreuz. Mit ihr würde man „eine engagierte Kameradin und einen besonderen Menschen“ verlieren.