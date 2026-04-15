Zuhälterei und Ausbeutung: Menschenhandelsring in Österreich aufgedeckt

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei im Bezirk Braunau ein mutmaßliches Netzwerk rund um Menschenhandel und Zuhälterei aufgedeckt. Mehrere Frauen sollen nach Österreich gebracht und ausgebeutet worden sein.

Ein komplexer Kriminalfall beschäftigt derzeit die Behörden im Innviertel: Über mehrere Monate hinweg führte der koordinierte Kriminaldienst des Bezirks Braunau intensive Ermittlungen gegen einen 41-jährigen Mann. Der bulgarische Staatsbürger steht im dringenden Verdacht, seit mindestens 2024 Frauen gezielt nach Österreich gebracht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Dabei soll er systematisch Einnahmen abgeschöpft und sich auf Kosten der Betroffenen bereichert haben. Die Ermittlungen wurden in enger Abstimmung mit internationalen Behörden geführt, insbesondere mit Partnern in Bulgarien. Diese Zusammenarbeit erwies sich als entscheidend, um das mutmaßliche Netzwerk aufzudecken.

Frauen unter Druck gesetzt und kontrolliert

Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen die betroffenen Frauen überwiegend aus Bulgarien stammen. Sie wurden demnach nach Österreich gebracht und in verschiedenen Lokalen im Innviertel sowie in Wohnungen im grenznahen Raum Niederbayern eingesetzt. Ein erheblicher Teil ihrer Einnahmen musste laut Polizei an den Hauptverdächtigen abgeführt werden. Dieser soll durch gezielte Einschüchterung und ein kontrollierendes Verhalten Druck auf die Frauen ausgeübt haben. Die Behörden konnten bislang mindestens acht potenzielle Opfer im Alter zwischen 20 und 45 Jahren identifizieren. Weitere Ermittlungen laufen, um das gesamte Ausmaß des Falls zu klären.

Vater als mutmaßlicher Mittäter

Neben dem 41-jährigen Hauptbeschuldigten steht auch dessen 71-jähriger Vater im Verdacht, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Er soll eine unterstützende Rolle bei der Organisation und Durchführung gespielt haben. Die beiden Männer werden als Beitragstäter geführt. Welche konkrete Rolle der ältere Beschuldigte im Detail einnahm, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Zusätzlich zu den Vorwürfen im Zusammenhang mit Menschenhandel wird dem 41-Jährigen ein weiteres Delikt angelastet. Er soll einem Mann aus dem Bezirk Braunau eine größere Menge Marihuana zum Kauf angeboten haben. Auch dieser Aspekt wird von den Ermittlern geprüft und ist Teil der Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft.

Anzeige bei Staatsanwaltschaft

Die Beschuldigten werden der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt. Ihnen werden unter anderem Zuhälterei, grenzüberschreitender Prostitutionshandel sowie Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz vorgeworfen.