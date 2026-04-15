Im Juni: IKEA schenkt Kunden eine Million „Fleisch“-Lollis

Ursprünglich war es nur ein April-Scherz, als die IKEA einen vermeintlichen Lolli mit Fleischbällchen-Geschmack präsentiert hat. Aus diesem April-Scherz wird nun aber Realität.

Mitte Juni bekommt man den Lolli mit etwas Glück auch in Österreich als kostenloses Sampling.

Mitte Juni bekommt man den Lolli mit etwas Glück auch in Österreich als kostenloses Sampling.

Die Ingka Gruppe, der größte IKEA-Händler weltweit, geht mit Chupa Chups jetzt diesen Weg und lässt die süß-herzhafte Idee Wirklichkeit werden. Im Juni wird die limitierte Lollipop-Edition dann in hunderten IKEA-Einrichtungshäusern weltweit verschenkt. Damit darf sich auch Österreich auf den Lutscher freuen, der vom Geschmack der schwedischen Fleischbällchen und ihrer Preiselbeersauce inspiriert ist.

©Inter IKEA Systems B.V. 2026 Dieser Lolli wird im Juni in den Einrichtungshäusern verteilt.

„Am 1. April haben wir die Menschen eingeladen…“

Nach längerer Entwicklungsabteilung ist der vegane Lollipop entstanden, das Ergebnis ist „eine überraschende Mischung aus süß und herzhaft“, so IKEA in einer Aussendung. „Am 1. April haben wir die Menschen eingeladen, sich einen Fleischbällchen Lollipop vorzustellen. Und wir konnten einfach nicht widerstehen, die Idee einen Schritt weiterzudenken, vor allem nach der begeisterten Reaktion“, weiß auch Javier Quiñones, Commercial Manager bei Ingka Group.

„Fleisch“-Lolli wird am 13. Juni ausgeteilt

Insgesamt kommen rund eine Million Lollipops der Sorte auf den Markt und werden in den Einrichtungshäusern auf der ganzen Welt verteilt. Im Verkauf wird der Lolli allerdings nicht sein, er wird ausschließlich im Rahmen eines kostenlosen Samplings an IKEA-Kunden ausgegeben – streng limitiert und solange der Vorrat reicht. Mit etwas Glück können Österreicher die Lollis dann am Samstag, 13. Juni 2026, in den Einrichtungshäusern probieren.